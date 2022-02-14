Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске после жалоб пациентов закрыли подпольную клинику пластической хирургии.

Росздравнадзор закрыл в Новосибирске подпольную клинику пластической хирургии. Результаты проверки переданы в полицию, сообщили СМИ.

В Новосибирске закрыли частную клинику пластической хирургии, в которой работали неопытные врачи с поддельными документами. Практически все пациенты клиники приобрели проблемы со здоровьем. При этом операции здесь стоили «баснословных денег».

Жительница Новосибирска Юлия рассказала РЕН-ТВ, что после липосакции, сделанной в этой клинике, она практически не может спать, так как места, где удаляли жир, стали твердыми. После многочисленных жалоб пациентов Росздравнадзор провел проверку в учреждении. Как оказалось, клиника не имеет лицензии на оказание медицинских услуг по пластической хирургии в стационарных условиях. Сами врачи утверждали, что не проводят никаких операций, однако в операционных были найдены окровавленные бинты, хирургические нити, шприцы и ампулы.

В ходе осмотра клиники сотрудники надзорной службы установили, что операции проводились в ненадлежащих условиях, а медики не имели достаточной подготовки для оказания таких услуг. В операционной использовались препараты, которые закупались у неизвестных поставщиков.

Сейчас деятельность клиники приостановили. Результаты проверки частного медицинского учреждения направлены в МВД.

Ранее Сиб.фм писал, что пластическая хирургия в Новосибирске пользуется огромным спросом. Новосибирский хирург рассказал, какие пластические операции чаще всего делают жители Новосибирска.

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