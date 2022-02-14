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Тарасова высказалась об отказе МОК наградить фигуристов

Фото Тарасова высказалась об отказе МОК наградить фигуристов
Фото Тарасова высказалась об отказе МОК наградить фигуристов

Фото с сайта pixabay.com

После решения не награждать фигуристов Тарасова заявила, что в МОК находятся «звери какие-то».

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с NEWS.ru заявила, что единственным возможным ответом на решение Международного олимпийского комитета (МОК) не проводить церемонию награждения победителей командного турнира фигуристов на Играх в Пекине, если Камила Валиева попадёт в тройку сильнейших в индивидуальных соревнованиях, является победа россиян во всех соревнованиях. Спикер подчеркнула, что подобный ход МОК подтвердил, что там «сидят не люди, а звери какие-то».

Там (в МОК. — Прим. ред.) не люди сидят. Это ещё раз подтверждает то, что там сидят не люди, а звери какие-то. <...> А чем мы можем ответить... Пока ничем. Мы можем только всё это выигрывать — и всё. Это единственная вещь, —

добавила Тарасова.

Накануне МОК отменил церемонию награждения призёров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине, говорится в сообщении на сайте организации. Медали призёрам соревнований будут вручены только после окончания разбирательств по делу Камилы Валиевой. Также в заявлении отмечается, что в случае если Камила Валиева займёт призовое место в личном турнире, церемония награждения также не будет проведена.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Теги

фигурное катание
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