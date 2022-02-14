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В день всех влюбленных прошла акция «Вас ждут дома!» на 14 железнодорожных переездах Новосибирской области

Фото В день всех влюбленных прошла акция «Вас ждут дома!» на 14 железнодорожных переездах Новосибирской области
Фото В день всех влюбленных прошла акция «Вас ждут дома!» на 14 железнодорожных переездах Новосибирской области

Фото: РЖД

Сегодня, в международный день всех влюбленных для привлечения внимания общественности к безопасности на железнодорожных переездах работники Западно-Сибирской магистрали организовали совместно с сотрудниками ГИБДД специальную профилактическую акцию на 14 переездах в Новосибирской области.

Почти 2000 водителей автотранспорта получили специальные «валентинки» с напоминанием о безопасном пересечении переездов. Акция состоялась в Новосибирском, Барабинском, Чулымском, Татарском, Тогучинском, Искитимском, Коченевском, Болотнинском и Мошковском районах Новосибирской области.

Фото В день всех влюбленных прошла акция «Вас ждут дома!» на 14 железнодорожных переездах Новосибирской области 2

Напомним, что главной причиной ДТП остается нарушение водителями автотранспорта правил дорожного движения. Объезд шлагбаума или специального ограждения пути, выезд на железнодорожный переезд на запрещающие сигналы – все это, как правило, приводит к трагическим последствиям.

Западно-Сибирская железная дорога призывает водителей автотранспорта к повышенной бдительности и неукоснительному соблюдению правил дорожного движения.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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Теги

РЖД
переезд
День сввятого Валентина
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