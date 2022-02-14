«Я постарел в этой очереди»: новосибирцы потратили пять часов, чтобы попасть на осмотр к наркологу

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Жители Новосибирска пожаловались на гигантскую очередь, которая выстроилась на платный приём к наркологу, чтобы получить справку.

14 февраля новосибирцы были вынуждены несколько часов потратить в ожидании приёма у нарколога. Утром очередь из нескольких десятков человек вышла далеко за пределы регистратуры и на лестнице между этажами. Почему – попытались выяснить журналисты Сиб.фм.

«Впереди сто человек»

Жительнице Новосибирска Ирине пришло время менять водительское удостоверение. Пройти медкомиссию и получить справки у большинства врачей труда не составило. Напоследок женщина отложила визит к наркологу: слышала, что в областном диспансере на улице Коммунистической может быть очередь. Именно поэтому решила записаться на приём, как гласит требование на сайте медучреждения. Ирина выбрала удобное для себя время – в 08:30, чтобы вовремя успеть на работу. Но не тут-то было.

«Ещё на подъезде к Коммунистической я отметила большое количество припаркованных автомобилей. Подумала, что очень узкая улица, мужу припарковаться негде. Сказала, мол, сейчас быстро пройду нарколога и отвезёшь меня на работу. Но такого кошмара я не ожидала!» – делится женщина.

По её словам, зайдя в здание и только начав подниматься по лестнице на четвёртый этаж, она уже столкнулась с очередью в регистратуру. Ирина попыталась обойти людей, заявив, что она пришла «по записи», но встретила жёсткий отпор.

«Мне сказали, мол, все здесь по записи, хотя на часах было 08:20. Я поняла, что впереди меня может быть сто человек и каждому что-то объяснять это невозможно. Я просто развернулась и ушла», – отметила женщина.

Женщина пожаловалась на сложившуюся ситуацию в редакцию Сиб.фм. Журналисты решили воочию убедиться, как обстоят дела в наркодиспансере.

«Я постарел за 5 часов»

К обеду очередь значительно продвинулась: лестница оказалась уже свободна, народ толпился в тесном холле регистратуры. По нервозному тону и усталым лицам некоторых посетителей было видно, что они провели здесь не один час. Примечательно, что очередь выстроилась только перед кассой, в коридоре непосредственно перед кабинетами врачей спокойно ожидали приёма 3-4 человека.

Дверь в кабинет нарколога внезапно распахнулась, и из него буквально выбежал молодой человек. 29-летний Владимир пришёл получить справку о том, что ему можно управлять автомобилем. По его словам, этот визит к медикам он запомнит надолго.

«Я постарел в этой очереди. Я приехал к 8 утра, а к врачу зашёл в 13:30. Я пять с половиной часов ждал приёма, который занял полторы минуты. Я постарел, кажется. Дикая нервотрёпка», – поделился он впечатлениями.

При этом мужчина крикнул людям в очереди, что сегодня к врачу попадут далеко не все, потому что врач принимает до 16:30, а не до 20:00, как написано на табличке перед входом. Возглас Владимира подогрел и без того напряжённую обстановку. Кто-то в толпе смачно выругался. Несколько человек, которые только зашли в помещение регистратуры, вздохнув, развернулись и вышли. Большинство остались терпеливо ждать, надеясь, что им-то уж точно удастся получить заветную справку и время не будет потрачено зря.

Откуда очередь?

Выяснить, почему не удаётся оперативно обслужить и принять всех желающих, оказалось непросто. Главврача на месте не было. Представитель диспансера, женщина в белом халате, отказавшаяся представиться, на вопрос, почему выстроилась такая огромная очередь, устало отмахнулась: мол, некогда.

«Да у них один кассир сегодня работает», – с ехидной улыбкой отозвался мужчина средних лет, который впоследствии назвался Ильёй.

Он пояснил, что на самом деле в толпе людей – две очереди: одна на оформление приёма к наркологу, другая на оформление приёма к психиатру. Но при этом две очереди сходятся в окно одной кассы.

«Завтра обещают вывести второго», – хохотнув, съязвил мужчина.

«А что толку?! Нам не пять часов завтра сидеть, а два с половиной?» – отозвалась рядом стоящая женщина, которая не разделила позитив случайного собеседника.

Виртуальная запись

На сайте Новосибирского областного наркологического диспансера красным шрифтом выделено объявление: «!! Внимание !! Приём в отделении платных услуг ведётся только по предварительной записи». Переходим по ссылке. На момент написания материала свободными оказались только два времени 17 февраля – на 15:00 и на 16:00. При этом 14 февраля, как оказалось, предварительная запись к наркологу вовсе не действовала.

37-летний дальнобойщик Олег сумел обойти препятствия и направился к наркологу напрямую, заявив, что у него запись на 13:20. Через несколько секунд мужчина выбежал из кабинета разъярённый.

«Я ей говорю: у меня очередь на 13:20. Она мне говорит, мол, идите в порядке живой очереди. Это что за бардак?!» – возмутился мужчина и направился к выходу.

Услышав от людей в очереди, что на следующий день ситуация может повториться, Олег выкрикнул, что «ноги его больше здесь не будет», и скрылся за дверью.

Сиб.фм отправил запрос в пресс-службу министерства здравоохранения Новосибирской области. Оперативно получить комментарий по ситуации в областном наркологическом диспансере не удалось.