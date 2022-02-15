18 300 рублей нуждающимся: как подать заявление на выплату от государства в феврале 2022 года

Фото Густаво Зырянова, Сиб.фм

Выплату 18 300 рублей могут получить россияне, подвергшиеся воздействию радиации, и родители, потерявшие кормильца. Чтобы получить пособие, необходимо обратиться в отделение ПФР с подтверждающими документами.

Единовременная выплата 18 тысяч 300 рублей положена социально незащищённым россиянам. Речь о родителях, потерявших кормильца, и людях, подвергшихся воздействию радиации, сообщает ufanotes.ru со ссылкой на ПФР.

Для получения денег следует обратиться в ПФР по месту жительства с заявлением и подтверждающими документами.

Почти 15 миллионов россиян получают ежемесячную денежную выплату (ЕДВ). Она назначается инвалидам, ветеранам боевых действий, людям, подвергнувшимся воздействию радиации, Героям СССР, Героям Социалистического Труда.

Эти пособия и социальные выплаты в России проиндексированы с 1 февраля 2022 года на 8,4 % (официальный размер инфляции в 2021 году). Новые суммы выплат и пособий узнайте в материале Сиб.фм.

Напомним, ближайшая индексация пенсий в 2022 году произойдёт 1 апреля. Каким категориям пенсионеров повысят выплаты – в материале Сиб.фм.