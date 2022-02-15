Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Гибель10-летнего мальчика
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Гибель10-летнего мальчика
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Более 5 тысяч человек переехали в Новосибирскую область на ПМЖ в 2021 году

Фото Более 5 тысяч человек переехали в Новосибирскую область на ПМЖ в 2021 году
Фото Более 5 тысяч человек переехали в Новосибирскую область на ПМЖ в 2021 году

Фото pixabay.com

В 2021 году более 5 тысяч человек выбрали Новосибирскую область в качестве постоянного места жительства, сообщили в министерстве труда и соцразвития региона.

Более 5 тысяч человек выбрали Новосибирскую область в 2021 году для постоянного проживания, сообщила министр труда и социального развития региона Елена Бахарева.

Речь идёт о гражданах, переехавших по госпрограмме оказания содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом.

«По количеству прибывших соотечественников Новосибирская область стабильно занимает первое место в Сибирском федеральном округе», — отметила глава Минсоцразвития.

В прошлом году в регион прибыли представители 35 национальностей, из которых 82,3 % русские, 4,7 % украинцы, 3,1 % немцы, а 2,6 % татары.

Наибольший интерес для переселения Новосибирская область представляет для соотечественников, проживающих в Казахстане, уточнила Бахарева. От них было подано более 90 % от общего количества заявлений. Также много желающих переехать в регион из Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Украины.

Преимущественно переселенцы — это трудоспособные граждане, работающие на предприятиях торговли, в образовательных организациях, обрабатывающих производствах, строительстве и в организациях, предоставляющих коммунальные, социальные и персональные услуги.

Средний возраст участников программы — 35 лет. 85 % имеют высшее или среднее профессиональное образование.

Напомним, что жители России, как показывают социологические исследования, не считают Новосибирскую область привлекательной для жизни. Задумывающиеся о переезде граждане преимущественно делают выбор в пользу одной из двух столиц — Петербурга или Москвы.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юлия Кротова
журналист

0

Теги

Новосибирская область
Новосибирск
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

18881
Сколько медалей у России на Олимпиаде-2022: медальный зачёт на 12 февраля
16135
Россияне получат по 8500 рублей от соцзащиты 14 февраля 2022 года
9724
Внедорожник перевернулся в результате ДТП в Новосибирске
9632
В Новосибирск на следующей неделе придёт потепление до -3 градусов и снегопады
6489
В День всех влюблённых отель AZIMUT зажёг огромное сердце из окон на фасаде здания
6460
В Новосибирске осудят хозяина гаража, в котором сгорели четыре человека
6038
В Новосибирской области коллекторы угрожали женщине расправой за долги