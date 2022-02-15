Более 5 тысяч человек переехали в Новосибирскую область на ПМЖ в 2021 году

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В 2021 году более 5 тысяч человек выбрали Новосибирскую область в качестве постоянного места жительства, сообщили в министерстве труда и соцразвития региона.

Более 5 тысяч человек выбрали Новосибирскую область в 2021 году для постоянного проживания, сообщила министр труда и социального развития региона Елена Бахарева.

Речь идёт о гражданах, переехавших по госпрограмме оказания содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом.

«По количеству прибывших соотечественников Новосибирская область стабильно занимает первое место в Сибирском федеральном округе», — отметила глава Минсоцразвития.

В прошлом году в регион прибыли представители 35 национальностей, из которых 82,3 % русские, 4,7 % украинцы, 3,1 % немцы, а 2,6 % татары.

Наибольший интерес для переселения Новосибирская область представляет для соотечественников, проживающих в Казахстане, уточнила Бахарева. От них было подано более 90 % от общего количества заявлений. Также много желающих переехать в регион из Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Украины.

Преимущественно переселенцы — это трудоспособные граждане, работающие на предприятиях торговли, в образовательных организациях, обрабатывающих производствах, строительстве и в организациях, предоставляющих коммунальные, социальные и персональные услуги.

Средний возраст участников программы — 35 лет. 85 % имеют высшее или среднее профессиональное образование.

Напомним, что жители России, как показывают социологические исследования, не считают Новосибирскую область привлекательной для жизни. Задумывающиеся о переезде граждане преимущественно делают выбор в пользу одной из двух столиц — Петербурга или Москвы.