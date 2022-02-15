Более ста журналистов из Сибири приняли участие в конкурсе «Ростелекома»

Фото предоставлено компанией «Ростелеком»

Сибирские журналисты и блогеры отправили свыше ста работ на конкурс «Вместе в цифровое будущее», который проводит компания «Ростелеком» для представителей СМИ, рассказывающих о новых технологиях и трендах в ИТ-сфере. Партнёрами проекта выступило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, АО «Шнейдер Электрик» (юридическое лицо компании Schneider Electric в России) и группа «Интерфакс».

Из Новосибирской области на данный момент поступило больше всего заявок на конкурс, на втором и третьем месте – представители медиа из Иркутской области и Республики Бурятия. Автором юбилейной работы от Сибири стала журналистка информагентства «Телеинформ» из Иркутска Алена Кашпарова. Свой материал она посвятила майнингу и его развитию в Приангарье.

Как рассказала Алена Кашпарова, тема майнинга, криптовалют, блокчейна стала одной из самых злободневных как в федеральной, так и в региональной новостной повестке. Иркутская область считается «столицей» российского майнинга, поэтому эту историю было интересно рассмотреть. «Для многих это явление кажется странным и страшным, но это тот случай, когда можно говорить о том, что будущее уже наступило. Новые цифровые технологии, которые, казалось бы, относятся к сфере научной фантастики, стали частью повседневной жизни большого числа людей. Вот почему их не нужно бояться, нужно к ним адаптироваться и не упустить возможности, открывающиеся вместе с ними», – рассказывает она.

Конкурс «Вместе в цифровое будущее» проходит в 11-й раз. Заявки принимаются в основные номинации («Печатные СМИ», «Телевидение», «Радио и подкасты», «Интернет-СМИ», «Социальные медиа») и специальные («Умный город для жизни» от Schneider Electric и «Цифровой стиль жизни» от «Ростелекома»).

«Мир стремительно меняется, важно понять и осознать эти перемены. Конкурс даёт журналистам возможность не только продемонстрировать профессиональный уровень, но и понять, как далеко мы шагнули от себя прежних», – отметила член жюри конкурса, начальник службы телевизионных программ ГТРК «Новосибирск» Елена Агамян.

Итоги регионального этапа конкурса будут подведены в мае, федерального – в июне 2022 года. Официальный хештег конкурса: #eFuture. Сайт конкурса: www.smi.rt.ru.