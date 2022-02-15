Экс-депутат ГД предложил разогнать РУСАДА после скандала с фигуристкой Валиевой

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Бывший депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что Камиле Валиевой намеренно «ломают судьбу».
Я уверен, что это сделано целенаправленно и Валиеву сейчас мордуют, ломают ей судьбу, психику. Надо разгонять наш национальный комитет и РУСАДА. Как они могли сдать анализ, олимпийская [сборная] поехала, а они результата, видите ли, не получили? Результат, который через сутки должен быть. Это явно спланированная акция, —
подчеркнул Онищенко.
Также он предположил, что российской сборной «не отдадут золото» в командных соревнованиях фигуристов.
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