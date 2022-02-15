Экс-депутат ГД предложил разогнать РУСАДА после скандала с фигуристкой Валиевой

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Бывший депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что Камиле Валиевой намеренно «ломают судьбу». По мнению бывшего депутата Государственной думы, врача-эпидемиолога Геннадия Онищенко, российской фигуристке «намеренно ломают судьбу и психику», а Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и Олимпийский комитет РФ (ОКР) «надо разогнать». Об этом он заявил в беседе с NEWS.ru Политик считает: позднее объявление о положительной допинг-пробе спортсменки — «спланированная акция». Такое высказывание он сделал после объяснения Международного олимпийского комитета причины попадания в организм Камила Валиевой запрещённого WADA триметазидина. По версии МОК, это стало следствием употребления некачественных продуктов питания.

Я уверен, что это сделано целенаправленно и Валиеву сейчас мордуют, ломают ей судьбу, психику. Надо разгонять наш национальный комитет и РУСАДА. Как они могли сдать анализ, олимпийская [сборная] поехала, а они результата, видите ли, не получили? Результат, который через сутки должен быть. Это явно спланированная акция, —

подчеркнул Онищенко.

Также он предположил, что российской сборной «не отдадут золото» в командных соревнованиях фигуристов.