В Новосибирске экс-замминистра ЖКХ Нормайкину продлили арест по делу о взятке в 2 млн рублей

Фото с сайта правительства Новосибирской области

Бывшему заместителю министра ЖКХ Новосибирской области Владимиру Нормайкину продлили меру пресечения по делу о взятке в размере 2 миллиона рублей.

Центральный районный суд Новосибирска удовлетворил ходатайство следователя оставить экс-замминистра ЖКХ Владимира Нормайкина под домашним арестом на время расследования.

Нормайкина задержали 18 октября 2021 года. Его арест связан с реализацией программы «Чистая питьевая вода». По версии следствия, в период с сентября по декабрь 2020 года чиновник способствовал, чтобы конкурс на строительство водозаборных скважин и станции водоподготовки выиграла конкретная компания. За свои услуги Нормайкин получил взятку в размере 2 миллионов рублей. Вторым фигурантом дела был назван руководитель компании «Бурсиб-Н» Василий Долгов.

В результате экс-замминистра обвинили во взяточничестве, совершённом в особо крупном размере, и на время расследования поместили под стражу. В декабре меру пресечения изменили на домашний арест.

15 февраля Центральный районный суд Новосибирска удовлетворил ходатайство следователя о продлении Нормайкину срока содержания под арестом.

«На 2 месяца 00 суток, то есть до 18.04.2022», – говорится на сайте Центрального районного суда.

Напомним, ранее взятку, полученную Нормайкиным, назвали самой крупной за 2021 год в Новосибирской области.