Главный инфекционист Новосибирской области Позднякова заявила, что коронавирусом переболеют все

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Главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова рассказала, можно ли избежать заражения коронавирусом.

Единицы жителей Новосибирской области не переболели коронавирусом. Об этом в ходе интервью «АиФ-Новосибирск» рассказала главный инфекционист региона Лариса Позднякова.

«Переболеют все», – сказала врач в ответ на вопрос, можно ли избежать заражения коронавирусом в случае пройденного курса вакцинации и ревакцинации.

По словам Поздняковой, разница заключается только в качестве протекания болезни. Привитые граждане переносят заражение гораздо легче, чем непривитые.

«На сегодняшний день в стационарах Новосибирской области лечение от коронавируса проходят только 5-7 процентов привитых пациентов. Остальные – невакцинированные», – сказала вирусолог.

Позднякова добавила, что, по оценкам вирусологов, стоит ожидать 8 волн коронавируса.