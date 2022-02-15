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общество

Главный инфекционист Новосибирской области Позднякова заявила, что коронавирусом переболеют все

Фото Главный инфекционист Новосибирской области Позднякова заявила, что коронавирусом переболеют все
Фото Главный инфекционист Новосибирской области Позднякова заявила, что коронавирусом переболеют все

Фото Густаво Зырянова

Главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова рассказала, можно ли избежать заражения коронавирусом.

Единицы жителей Новосибирской области не переболели коронавирусом. Об этом в ходе интервью «АиФ-Новосибирск» рассказала главный инфекционист региона Лариса Позднякова.

«Переболеют все», – сказала врач в ответ на вопрос, можно ли избежать заражения коронавирусом в случае пройденного курса вакцинации и ревакцинации.

По словам Поздняковой, разница заключается только в качестве протекания болезни. Привитые граждане переносят заражение гораздо легче, чем непривитые.

«На сегодняшний день в стационарах Новосибирской области лечение от коронавируса проходят только 5-7 процентов привитых пациентов. Остальные – невакцинированные», – сказала вирусолог.

Позднякова добавила, что, по оценкам вирусологов, стоит ожидать 8 волн коронавируса.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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