Культурное наследие: что посмотреть в Калининграде

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Богатое архитектурное и историческое наследие Калининграда объясняется в первую очередь его стремительным развитием на протяжении нескольких веков. Обилие старинных храмов, крепостей и замков говорит о том, что до 1946 года город был частью Европы и принадлежал Германии, но после победы Советского Союза во Второй мировой войне вошёл в его состав. Калининград трижды признан лучшим городом России и очень популярен среди путешественников. Все экскурсии в Калининграде можно посмотреть на сайте туристической компании «Спутник».

Кафедральный собор и могила Канта

Кафедральный собор – жемчужина Калининграда. За всю историю своего существования храм многократно перестраивался и реставрировался, несколько раз подвергался пожарам, но выдержал все эти нелёгкие испытания и стал одной из самых популярных достопримечательностей города.

Не малую роль в приобретении популярности собора сыграл и известный философ Эммануил Кант, захоронение которого находится как раз у одной из стен храма. Музей Канта является излюбленным местом туристов и позволяет более подробно ознакомиться с жизненным путём этого великого учёного.

Куршская коса

Пожалуй, самый посещаемым местом Калининграда является Куршская коса, названная в честь древнего племени куршей, что проживали тут задолго до прибытия немцев. Протяжённость косы около 100 километров, представляет собой тонкий, песчаный участок суши, покрытый по большей части лесами. Тут можно встретить лосей, косуль, кабанов и многих других представителей животного мира. Коса заслужила любовь туристов, благодаря своим красивым пляжам и уникальным природным образованиям, в частности, высоте Эфа и озеру Лебедь.

Бранденбургские ворота

В средневековые времена Калининград окружала мощная крепостная стена, которая имела семь въездов. Одним из них были Бранденбургские ворота, представлявшие собой долгое время простое деревянное сооружения со рвом и валами. С приходом же ко власти короля Фридриха Второго ворота решено было перестроить и сделать их каменными. Главной особенностью ворот является наличие трамвайных рельсов, по которым давно уже не ходят трамваи, но тем не менее существующие до сих пор и играющие теперь роль одного из автомобильных въездов в город.