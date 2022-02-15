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Лев Хасис: мы дополняем программы акселераторов и продлеваем приём заявок

Фото Лев Хасис: мы дополняем программы акселераторов и продлеваем приём заявок
Фото Лев Хасис: мы дополняем программы акселераторов и продлеваем приём заявок

Фото pixabay.com

Регистрация на программы по развитию предпринимательских талантов для учеников школ, колледжей и техникумов – SberZ и для студентов, аспирантов и научных сотрудников вузов – SberStudent будет продлена до 1 марта. На участие в программах уже зарегистрировались более 30 тысяч молодых людей из 85 регионов России.

Участники программы акселераторов получают возможность пройти как базовую подготовку по основам предпринимательства, так и выбрать один из трёх треков с отраслевым уклоном:

  • по искусственному интеллекту, организованный совместно с Академией искусственного интеллекта для школьников;
  • по направлению игровой индустрии, организованный SberGames;
  • по социально-значимым направлениям: наука, медицина, инклюзивность, образование и искусство. Трек реализуется в партнёрстве с Российским обществом «Знание».

В рамках треков ребятам будут доступны дополнительные обучающие материалы по выбранному направлению и консультации профильных экспертов.

Программа акселераторов SberZ и SberStudent рассчитана на 8 месяцев. На первом этапе участники прослушают курс онлайн лекций по основам технологического предпринимательства, разработают бизнес‑проект с нуля и протестируют своё решение на потенциальных клиентах. Для перехода на второй этап участники должны будут объединиться в команды и представить свои проекты экспертной комиссии. С июня по август выбранные команды будут работать с персональными менторами, при поддержке которых создадут MVP своих продуктов и выйдут на первые продажи. Команды, показавшие наибольший прогресс, ждёт выступление на Демо-дне в своём регионе, а затем на суперфинале в Москве, где они представят свои проекты руководству Сбера и партнёрам треков, главам корпораций, инвесторам и ректорам вузов.

Победители разделят призовой фонд от Сбера, школьники смогут получить дополнительные баллы ЕГЭ и другие преференции при поступлении в вузы, студенты – гранты на развитие проектов от Moscow Seed Fund.

Участие в программах бесплатное, заявки принимаются до 28 февраля 23:59. Для регистрации не нужно иметь готовый бизнес-проект или даже идею. Все зарегистрировавшиеся участники смогут принять участие в реферальной программе и побороться за призы – ТВ-приставки SberBox, умные колонки SberBox Time, персональные карьерные консультаций с экспертами Сбера. А первые 50 тысяч участников получат промокод на расширенную подписку онлайн-кинотеатра Okko.

Как отмечает первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис, прошлый сезон молодёжных акселераторов продемонстрировал, что старшеклассники и студенты способны показать впечатляющие результаты и превратить свои проекты в настоящий бизнес. В этом году было получено больше заявок, чем в прошлом, и поток желающих принять участие в акселераторах только усиливается. Чтобы как можно больше ребят получили возможность попробовать свои силы в создании собственного дела, в том числе из отдалённых регионов, программы акселераторов будут дополнены, приём заявок продлён ещё на две недели.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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образование
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