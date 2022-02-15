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общество

Мэр Локоть назвал дороги одной из главных проблем Новосибирска

Фото Мэр Локоть назвал дороги одной из главных проблем Новосибирска
Фото Мэр Локоть назвал дороги одной из главных проблем Новосибирска

Фото Густаво Зырянова

Глава Новосибирска Анатолий Локоть перечислил главные проблемы города. В их число вошли дороги.

Проблем в Новосибирске много, и все они вытекают из задач, которые стоят перед властями, заявил мэр Анатолий Локоть на 14-й сессии горсовета депутатов.

Если говорить о ключевых проблемах, то они связаны с дорогами и благоустройством, уточнил он.

«Это то, что влияет на имидж и улучшает качество жизни в городе. Решением этих проблем мы занимаемся», — отметил глава города.

Продолжая тему, Локоть добавил, что раньше в Новосибирске остро стояла проблема с муниципальным транспортом, но сегодня она постепенно решается.

Напомним, перед Новым годом мэр говорил, что в городе также нужно оперативно решать проблему дефицита мест в школах и дошкольных учреждениях. С каждым годом она усугубляется, поскольку Новосибирск растёт.

В течение 2022 года в городе должны появиться 10 новых школ. В 2021-м были введены в эксплуатацию два учебных здания.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

благоустройство
дороги
Новосибирск
Локоть
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