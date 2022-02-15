Мэр Локоть назвал дороги одной из главных проблем Новосибирска

Фото Густаво Зырянова

Глава Новосибирска Анатолий Локоть перечислил главные проблемы города. В их число вошли дороги.

Проблем в Новосибирске много, и все они вытекают из задач, которые стоят перед властями, заявил мэр Анатолий Локоть на 14-й сессии горсовета депутатов.

Если говорить о ключевых проблемах, то они связаны с дорогами и благоустройством, уточнил он.

«Это то, что влияет на имидж и улучшает качество жизни в городе. Решением этих проблем мы занимаемся», — отметил глава города.

Продолжая тему, Локоть добавил, что раньше в Новосибирске остро стояла проблема с муниципальным транспортом, но сегодня она постепенно решается.

Напомним, перед Новым годом мэр говорил, что в городе также нужно оперативно решать проблему дефицита мест в школах и дошкольных учреждениях. С каждым годом она усугубляется, поскольку Новосибирск растёт.

В течение 2022 года в городе должны появиться 10 новых школ. В 2021-м были введены в эксплуатацию два учебных здания.