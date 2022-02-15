Молоко со спиртом, трость из кино, грабли: топ-10 оригинальных орудий преступлений, совершенных в Сибири

Фото Pixabay (носят демонстративный характер), скрин из видео СУ СК РФ по Новосибирской области

Лишить человека жизни или попытаться это сделать, оказывается, можно при помощи самых необычных предметов. Журналисты Сиб.фм собрали список орудий преступлений, которые были совершены в Сибири за последние несколько лет.

Нередко в экстремальных ситуациях преступники пользуются тем, что «под руку попадётся». Ниже топ-10 оригинальных предметов, которые умышленно или нет, но навредили человеку.

Трость с клинком

Осенью 2018 года посетителю одного из новосибирских магазинов в Центральном районе города не хватило денег рассчитаться за бутылку водки: тогда он открыл её и начал пить из горла. Администрации утихомирить необычного покупателя не удалось.

Продавцы позвали на помощь сотрудников Росгвардии. Как оказалось, не зря. Мужчина общался с правоохранителями вежливо, не кричал, но потом, улучив момент, достал лезвие из своей трости и неожиданно ударил росгвардейца в грудь.

Силовика от 20-сантиметрового стилета спас бронежилет. Нападавшего задержали. 42-летнего новосибирца впоследствии приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Бойцовая собака

Житель Новосибирской области натравил на полицейского собаку бойцовской породы. Учитывая, что согласно российскому законодательству любое домашнее животное считается вещью, то его вполне можно считать орудием преступления.

Инцидент произошёл 9 февраля 2022 года в городе Татарск. В отдел полиции поступило заявление от хозяйки квартиры о том, что двое пьяных мужчин устроили дебош. Правоохранители приехали, чтобы вразумить разбушевавшихся пьяниц, но те оказали ожесточенное сопротивление: начали драться, а один из них натравил на полицейского бойцового пса.

С травмами различной степени тяжести правоохранителей госпитализировали. Возбуждено уголовное дело. Обоих нападавших на время расследования заключили под стражу.

Молоко со спиртом

В Горно-Алтайске судят 32-летнюю местную жительницу за то, что она напоила своего грудного ребенка молоком со спиртом. Малыш скончался.

11 января 2021 года женщина явно перебрала с алкоголем, а затем легла спать, уложив рядом 4-месячного сына. При этом она прекрасно знала, что в ее грудном молоке содержится спирт, уверяют следователи. Тем не менее женщина ночью несколько раз покормила ребёнка. Малыш скончался от отравления алкоголем.

Нерадивую мать обвинили в причинении смерти по неосторожности.

Грабли

В Томске, чтобы отделаться от навязчивого поклонника, юная местная жительница использовала садовые грабли.

В октябре 2010 года две девушки 19 и 23 лет отдыхали в сторожевом домике вместе с отцом одной из них и его напарником. Последний оказался очень настойчивым в общении с младшей девушке: он уговаривал её вступить с ним в интимные отношения, когда все уснут. При этом, уверяли следователи, никаких попыток к изнасилованию он не предпринимал.

В результате обе девушки напали на нетрезвого ухажёра. Сначала они нанесли ему несколько десятков ударов ножами, а потом одна из них взяла садовые грабли. Она била жертву до тех пор, пока у инвентаря не переломился деревянный черенок. Позже они вызвали полицию и во всем признались.

Суд признал девушек виновными в убийстве. Их приговорили к 12 и 13 годам заключения в колонии соответственно.

Огнетушитель

48-летний новосибирец решил спор с оппонентом при помощи огнетушителя.

12 октября 2021 года на улице Выборной в одной из организаций трое рабочих устроили импровизированное застолье. Между двумя из них завязался конфликт. В результате 48-летний мужчина взял огнетушитель и несколько раз ударил 57-летнего оппонента по голове. От полученных травм тот скончался на месте.

Медиков и полицию вызвали другие сотрудники организации. Нападавшего задержали. Его обвинили в убийстве и на время расследования заключили под стражу.

Гаечный ключ

Обычным гаечным ключом забили сельского парня из-за царапины на автомобиле.

Трагедия произошла в начале 2000-х годов в селе Кирза в Новосибирской области. Молодой сотрудник новосибирского рыбнадзора, выйдя с дискотеки, увидел незначительное повреждение на двери своего новенького авто. Рассвирепев, он предъявил претензии компании молодых людей, сидевших на лавочке неподалеку. Завязался конфликт.

Тогда автомобилист позвонил друзьям и через 30 минут в село приехали 13 человек с битами, монтировками и гаечными ключами. Компания парней к тому моменту уже разошлась, на лавочке оставался сидеть один местный житель. Толпа разъяренных приезжих набросилась на него. Позже следователи выяснили, что парня до смерти избили гаечным ключом.

Виновника гибели молодого парня позже приговорили к 15 годам заключения.

Шарф

Житель Новосибирска расправился с возлюбленной при помощи её шарфа и попытался выдать произошедшее за несчастный случай.

Молодые люди поссорились в комнате общежития на улице Сибиряков-Гвардейцев. В ходе конфликта, уверены следователи, парень взял шарф и задушил 27-летнюю спутницу, а после уснул рядом с телом.

Труп обнаружил родственник погибшей и сообщил в полицию. Подозреваемого задержали, но он заявил, что девушка упала с дивана и случайно задохнулась, запутавшись в шарфе.

Такая версия правоохранителей не устроила. На очередном допросе задержанный признался в убийстве.

Утюг

45-летний новосибирец лишил своего 90-летнего деда жизни при помощи обычного бытового утюга.

Трагедия произошла в феврале 2021 года на улице Бетонной в Новосибирске. Мужчина поссорился со своим престарелым родственником из-за претензий последнего, что «здоровый мужик» не работает и постоянно пьянствует. Изверг напал на своего деда, начал избивать его, а потом «не менее 10 раз приложил к нему раскалённый утюг», сообщили в прокуратуре. Пенсионер скончался от травматического шока.

В суде убийца заявил, что дед сам на него напал с костылем. Тем не менее смягчающих обстоятельств в деле суд не нашёл: мужчину приговорили к 15 годам заключения в колонии строгого режима.

Табурет

Уроженец Кемерово расправился с собутыльником в новосибирской квартире при помощи табурета.

У 40-летнего мужчины возник конфликт с приятелем. Решить проблему он решил физическим устранением оппонента: он взял табуретку и четыре раза ударил ей по голове своего недавнего друга. Потерпевший от полученных травм скончался на месте. При этом нападавший просто прикрыл тело погибшего пледом и продолжил жить в его квартире как ни в чем не бывало.

Силовики задержали подозреваемого, когда тот начал распродавать вещи из квартиры своей жертвы.

Лопата

Наконец, лопата.

В Барабинске судят местного жителя, который 12 ноября 2021 года в пьяном угаре набросился на собутыльника, вооруженный ножницами и штыковой лопатой.

Травмы, которые в результате получил потерпевший, оказались не совместимы с жизнью. Позже эксперты подсчитали, что ножницами нападавший ударил не менее шести раз, лопатой – два раза. Тело убитого мужчина решил скрыть на обочине проезжей части.

В настоящее время обвиняемый в убийстве находится в следственном изоляторе. Если впоследствии его признают виновным, ему грозит наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.