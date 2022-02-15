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Новинки красоты: концентрированная сыворотка для кожи, останавливающая время

Фото Новинки красоты: концентрированная сыворотка для кожи, останавливающая время
Фото Новинки красоты: концентрированная сыворотка для кожи, останавливающая время

Фото предоставлено компанией ANTLER

Рано или поздно каждая женщина начинает более внимательно следить за своей кожей и уделять её уходу больше времени. Ничто не способно продлить молодость, но, к счастью, современные технологии способны поддержать нашу кожу и дать ей шанс быть в тонусе намного дольше, чем мы думаем.

В комплексе по уходу за кожей одним из эффективных средств технологи называют сыворотку для лица. Именно она за счёт полезных ингредиентов в высокой концентрации обеспечивает моментальный видимый результат, поэтому после 40 лет ценность применения сыворотки значительно повышается. Эффект от её использования в повседневном уходе можно сравнить с результатом от посещения косметолога.

Лучшие антивозрастные сыворотки зарубежных и отечественных брендов содержат ценные для кожи витамины, минералы и натуральные активные вещества растительного или животного происхождения. Например, анти-эйдж-сыворотка для лица из косметической линейки от алтайской компании ANTLER удовлетворяет всем требованиям. Производители включают в свою продукцию вытяжку из пантов алтайского марала с мощным оздоровительным действием и экстракты трав-дерматоников.

Разработчики косметики опирались на научные работы, изучающие действие пантового экстракта на кожу. Новейшие исследования показали исключительные восстановительные свойства пантов при лечении термических кожных повреждений, что клинически было подтверждено сокращением срока заживления ран на 50 % без формирования шрамов и рубцов.

Уникальность сыворотки можно сразу увидеть в результате от её применения, а это:

  • восстановление плотности, объема и эластичности кожи;
  • сглаживание мимических морщин и исчезновение мелких;
  • выравнивание рельефа кожи;
  • подтягивание овала лица, уменьшение провисания;
  • осветление тона кожи и уменьшение пигментации.

Сыворотка наносится на очищенное лицо перед применением основного крема дважды в день, утром и вечером. Она может применяться и как самостоятельное средство, но когда она наносится под крем, то усиливает и дополняет его действие.

Расход средства экономичен, достаточно одного нажатия дозатора для нанесения на область лица и шеи. Сыворотки очень лёгкие, слегка маслянистые, быстро впитываются, не оставляют эффекта скатывания после нанесения крема. Активные компоненты противовозрастной пантовой сыворотки ANTLER идеально подходят для зрелой, уставшей кожи всех типов с мимическим морщинами и «поплывшими» контурами.

В Новом году компания выпустила комплексные программы по уходу за кожей и вам не придется ломать голову, какое средство выбрать, чтобы был нужный и пролонгированный эффект. Но это ещё не всё, к любой покупке через интернет-магазин компании ANTLER вы дополнительно получаете подарок. Пришло самое время баловать себя!

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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