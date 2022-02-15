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Новосибирец выбросил кота на помойку из автомобиля

Фото Новосибирец выбросил кота на помойку из автомобиля
Фото Новосибирец выбросил кота на помойку из автомобиля

Vk.com / nd_chistaya_sloboda

В Новосибирске неизвестный мужчина выбросил кота на помойку из автомобиля.

В Новосибирске мужчина выбросил кота из автомобиля и скрылся в неизвестном направлении. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

Накануне жительница Новосибирска, гуляя с детьми, увидела возле мусорных контейнеров сумку, в которой сидел белый кот. Животное оставили на морозе в закрытой переноске, кот чудом остался жив. Инцидент произошел в микрорайоне «Чистая слобода».

Благодаря записям с камер видеонаблюдения жители микрорайона смогли понять, что произошло. Сегодня, 15 февраля, новосибирцы по камерам посмотрели, кто оставил кота на помойке. Выяснилось, что белый автомобиль KIA подъехал к дому № 252/2 со стороны детского сада. До этого водитель подъезжал к подросткам, очевидно, предлагая им забрать кота. Затем неизвестный мужчина вернулся к мусорным бакам, где и оставил сумку с животным и скрылся. Судя по всему, на морозе кот пробыл где-то час.

Как рассказали подписчики сообщества «Наш дом Чистая слобода», для белого кота уже нашли новый дом.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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