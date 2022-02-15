Новосибирский экс-чиновник Дубровский ушёл на телепроект «Дом-2»

Кадр из видео YouTube

Руководитель по делам молодёжи города Бердска Владислав Дубровский уволился и пошёл на телепроект «Дом-2».

В понедельник, 14 февраля, на телеканале Ю вышел новый выпуск проекта «Дом-2», героем которого неожиданно стал экс-чиновник из Новосибирской области. Речь идёт о Владиславе Дубровском, бывшем начальнике отдела по делам молодёжи Бердска.

26-летний мужчина решил принять участие в телепроекте «Дом-2». В выпуске он рассказал, что хотел бы «построить любовь» с Яной Захаровой. Он признался остальным участникам, что дважды был женат, однако оба брака закончились неудачно. Также он немного рассказал о своём опыте директорства в ОДМ и работе в качестве шоумена.

По словам Дубровского, ради проекта он «поставил всё на кон», чтобы достичь счастья, и рискнул именно ради Яны Захаровой. По его словам, если эфир выйдет – он лишится полностью всего, чего достигал 26 лет. Также своей избраннице он заявил, что мужчины из Сибири не отпускают свою любовь и он будет бороться за её расположение.

Напомним, ранее кастинг в шоу «Дом-2» прошла новосибирская королева красоты Эльмира Абдразакова. Она выиграла титул «Мисс Россия» в 2013 году. Девушка решила попытать счастье и найти свою любовь на известном телешоу.