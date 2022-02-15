«Он просто открыл дверь и залез в трусы»: реальные истории девушек из Новосибирска, которые не сообщили о насилии в полицию

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Три жительницы Новосибирска рассказали Сиб.фм истории о пережитом сексуальном, физическом и психологическом насилии со стороны мужчин. Психолог Игорь Лях объяснил, почему женщины могут пассивно реагировать на нападения и куда обращаться за помощью. А инструктор по самообороне Валентина Степура рассказала, почему не существует «основных» приёмов защиты и развенчала мифы о средствах для самообороны.

*Истории героинь рассказаны от первого лица

Руслана: «Я пыталась говорить нет»

В первый раз на меня напали, когда мне было 12 лет. Это был таксист, который вёз меня с мамой домой. Он просто открыл мне дверь и залез в трусы, отвернув от мамы. Я тогда был в полном шоке, но ничего не смогла сделать.

Во второй раз это было уже в компании с друзьями, мы сидели в беседке, веселились. В какой-то момент пьяный общий знакомый сначала обнял меня за талию, потом начал поднимать руку к груди. Тогда я ничего не могла сделать не потому, что не знала, что происходит. Просто этот парень был гораздо сильнее меня. Я тогда ещё смотрела на своего молодого человека, он видел, что мне нужна помощь, но ничего тогда не сделал.

Был парень, который постоянно звал меня к себе смотреть фильмы. Но когда он что-то включал, то начинал приставать. Я пыталась говорить нет, но до него ничего не доходило, он всё равно лез туда, куда было нельзя.

Другой мужчина просто на улице пытался потрогать меня между ног. Тогда со мной была подруга, и мы смогли убежать от него.

Конечно, после таких случаев восприятие мужчин меняется. У меня всё ещё сильнее подкрепилось, когда в мою жизнь пришёл феминизм. Если честно, то сейчас мне не хочется учиться самообороне. Можно бесконечно учиться этому, но шок решит всё за тебя. А что, если будет похищение или много мужчин? Мне кажется, тут умение защищаться не поможет. По-моему, это мужчин нужно учить не нападать, а то какие-то странные «защитники» у нас получаются.

Анастасия: «Не пущу! Ты будешь изменять мне!»

Был 2017 год, мне 18 лет, только поступила в универ. В школе я не особо чувствовала себя свободной, своей жизни не было как таковой, но на первом курсе решила: «Новая жизнь – новые правила». Я тогда уже три месяца встречалась с одним парнем – Сашей*. Если честно, не знаю, зачем мне были нужны эти отношения – просто раньше у меня никогда не было парня и было интересно, что это вообще за ощущения такие. Познакомились мы с ним на фестивале – был весёлый парень, забавный, даже как-то приехал ночью на набережную, чтобы меня поздравить, на выпускной.

На первом курсе у нас был посвят, я очень захотела сходить на него с подругой. Сашу предупредила, что мы купили билеты. А он вдруг начал говорить типа: «Я с вами поеду, не пущу тебя одну». Ну а мне очень хотелось провести вечер исключительно с подругой, и я отказала.

В тот день Саша без предупреждения приехал к моей подруге, знал, где она живёт. Он начал скандал: «Ты там будешь с мужиками тусоваться, изменять мне! Я не пущу тебя одну! Я поеду с вами, я уже купил билет». Молчу про то, что я до сих пор девственница, что пить алкоголь я вообще не собиралась и уж тем более с парнями общаться. Продолжался спор очень долго, мы сидели с подругой на скамейке, он стоял перед нами и орал на весь двор, дёргался как ненормальный (раньше такого не было).

В какой-то момент я так устала от этого разговора и его криков, что сжала руки в кулак, чтобы успокоиться. Он заметил это. Диалог между нами я запомнила очень чётко:

– Что, хочешь меня ударить? Так ударь!

– Нет, Саша, я не собираюсь тебя бить, я просто злюсь.

– Тогда я сам себя ударю.

И он ударил. Раза три себе в нос вмазал, у него кровь потекла. А я тогда подумала: «Он опасен. Тем, что пытается меня контролировать, позволяет себе на меня орать без передышки, и раз он бьёт себя, значит, сможет ударить и меня». Тем не менее я отвела его домой, помогла рану обработать, а после сказала, чтобы он в жизни моей больше не появлялся.

Не представляю, что бы делала, если всё зашло дальше и он на нас напал. Я много знаю про карманные сигнализации, газовые баллончики. Но чтобы ими пользоваться – нужно время, чтобы их достать, а времени может не хватить. Я в любом случае буду слабее мужчины, но хотела бы знать, как слабый может победить сильного, как выиграть время, как выжить.

Оксана: «Хорошо, что он ударил меня не по лицу»

Фото предоставлено героиней публикации

Где-то в декабре 2021 года я шла домой с работы. Было уже темно, я шла по плохо освещённой алее, хотя в принципе она находится рядом с домами, недалеко Нарымский сквер. Я сто раз ходила по этому месту, всегда всё было нормально.

Я слушала музыку в наушниках, но в какой-то момент заметила мужчину, который шёл мне навстречу. Он шёл пошатываясь, я тогда ещё подумала, что он пьяный, нужно чуть-чуть отодвинуться на дорожке, чтобы обойти его. Опасений тогда он у меня не вызвал, ну ходит и ходит.

Но вдруг он остановился, подошёл близко ко мне и расставил руки в стороны, не пропускал меня. Он сказал: «Денег дай, сто рублей! Быстро». А у меня с собой был только проездной и банковская карта, наличных не было. Я, не подумав, об этом и сказала. Он как размахнулся и врезал мне по плечу, я пошатнулась и чуть не упала в сугроб.

Думаю, что по-настоящему я испугалась только в этот момент. Он меня ударил и ещё бы что-то сделал, но я начала громко кричать. По-моему, я даже сказала, что полицию сейчас вызову, но я это на автомате выкрикнула, не думала на самом деле вызывать. Сказала просто, чтобы спугнуть. Он начал меня материть, чувствовалось, что он под чем-то.

В этот момент я решила спохватиться и убежать. Когда уже ушла от него на несколько метров, оглянулась и увидела его вдалеке. Тогда я подумала, что надо бы в полицию сходить, у него явно есть намерение кого-то ограбить, но, когда я об этом подумала, он уже скрылся из поля зрения. В полицию я не пошла – не запомнила, куда он пошёл и не смогла бы его описать. Просто запомнила, что он был русским, немного плотного телосложения, среднего роста.

Конечно, это было очень страшно и неприятно. Это было ещё перед корпоративом, я уже потом шла и думала: «Хорошо, что он ударил меня не по лицу, а то потом испортил бы мне праздник новогодний».

Психолог: «Обращений всегда будет меньше, чем насилия»

Новосибирский психолог Игорь Лях рассказал Сиб.фм, что жертвы нападений действительно редко заявляют о случившемся в полицию. Дело в том, что повторное сообщение также является болезненным опытом. По словам эксперта, у части людей есть особенность: попав в состояние жертвы, особенно если они имеют подобный негативный опыт в прошлом, у них нет веры, что им смогут помочь, смягчить их участь или компенсировать потери.

«Фактически часть людей не верят, что законы человеческих отношений могут срабатывать. Поэтому сегодня невозможно достоверно посчитать, насколько распространено внутрисемейное насилие в нашей или любой другой стране. Потому что обращений по таким случаям всегда будет значительно меньше».

Как объяснил Игорь Лях, в момент насилия у людей могут наступать разные реакции. Некоторые описывают состояние шока или ступора, другие, напротив, чувствуют ажитацию, агрессию, гнев и даже готовность драться.

«Для части девушек характерна реакция замирания, диссоциации, особенно если насилие было до этого. Поэтому часть из них переживают насилие очень пассивно. К сожалению, это иногда неправильно интерпретируется очень многими», – отмечает специалист.

По словам психолога, в момент насилия не существует «правильной» реакции. По опыту эксперта, борьба или бегство – это наиболее перспективные реакции в плане того, что у жертвы нападения не будет психологической травмы. Игорь Лях также отмечает, что в норме прекратить нападение можно словами «стоп» и «нет», произнесёнными достаточно чётко и громко. Если это не срабатывает, то нужно покинуть опасное место, даже если это твой дом, подчёркивает он.

«Когда человек переберётся в более безопасное место, эмоции улягутся, нужно решать, как с этим разбираться. Всегда нужно помнить про телефоны экстренных служб или возможность провести время в кризисных центрах – в Новосибирске такой есть. При тяжёлых и опасных ситуациях я бы предложил обращаться в полицию. Если человек сомневается, то можно обратиться к психологу. Возможно, он поможет разобраться, какой следующий шаг можно предпринять», – посоветовал Игорь Лях.

Инструктор по самообороне: «Главный приём самозащиты – это бег»

Инструктор тренинг-центра по самообороне и рукопашному бою крав-мага Валентина Степура рассказала, что в момент нападения девушке в любом случае будет сложно за себя постоять. Даже если она много читала про самооборону, носит с собой перцовый баллончик, шокер или занимается боксом.

По словам Валентины, сюда входит большой перечень умений: нужно тактически мыслить, смотреть вокруг, анализировать ситуации, принимать правильные решения.

«На самом деле главный приём самозащиты – это бег. Бежать – это не плохо, не стыдно, а женщине вообще на равных не справиться с мужчиной. Но есть определённые приёмы, которые помогут справиться. Может сработать эффект неожиданности, когда человек удивится, что ты сопротивляешься или ведёшь себя очень агрессивно», – объясняет инструктор.

По словам Валентины, существует два гражданских средства самозащиты – это баллончики и электрошокеры. Однако у этих приспособлений есть множество нюансов, о которых неподготовленные люди обычно не знают. Вот несколько правил:

баллончики бывают разных видов: аэрозольные, струйные, пенные и гелиевые.

Инструктор советует купить два баллончика, чтобы потренироваться с одним из них: разобраться, как его правильно держать в руке, как быстрее вытащить из кармана и как им целиться;

нужно понимать, что каждый баллончик подходит под определённую ситуацию. Например, спрей не подходит для ветреной погоды – девушка рискует попасть в лицо себе, а в лифте он вообще попадёт в лицо всем;

нельзя носить баллончик в кармане, в котором есть лишние вещи – сопло может забиться, и он просто не сработает в нужный момент;

кроме того, у баллончиков существует срок годности, и они могут замерзать на морозе;

шокеры не работают так, как это показывают в фильмах, особенно маленькие шокеры, которые обычно покупают женщины – у них небольшая мощность;

для того чтобы пользоваться шокером, нужно владеть навыками ближнего боя, так как девушка должна близко подойти к нападавшему и достаточно длительное время прижать к нему устройство;

большинство шокеров не пробьёт через зимнюю куртку, но при соприкосновении с кожей даст несколько секунд, чтобы убежать;

шокер можно использовать при нападении собак: их пугает треск и выделение озона.

Валентина Степура подчёркивает, что при самообороне главная задача перед девушкой это выйти из опасной ситуации с наименьшими потерями для себя и для человека, который нападает. По словам инструктора, в России самозащита – это очень сложный предмет, в котором нельзя превышать пределы необходимой обороны.