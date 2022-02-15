Председатель Правления Новикомбанка принимает поздравления

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Председателя Правления Новикомбанка Елену Георгиеву поздравляют с юбилеем известные государственные и общественные деятели, а также руководители ведущих производственных компаний страны. Елена Георгиева уже почти шесть лет возглавляет опорный банк российской промышленности. За это время рост выручки банка составил 49,5 %, показатель чистой прибыли банка увеличился в 7 раз.

Генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов в своем поздравлении отмечает, что Новикомбанк под руководством Председателя Правления Елены Георгиевой реализует миссию, направленную на поддержку отечественной промышленности.

«Талантливый и позитивный человек, обаятельная женщина, вы добились больших успехов в профессиональной сфере, заслужили уважение среди коллег и всех, кто с Вами знаком. Убежден, что целеустремленность, глубокие и многогранные знания, накопленный опыт позволят Вам и в дальнейшем вести такую же плодотворную деятельность», – подчеркивает Сергей Чемезов.

Высоко оценивает результаты работы Новикомбанка и личные качества его руководителя Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, Председатель совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков.

«Нельзя не заметить, что успехи Новикомбанка нашли оценку независимых экспертов: в прошедшем году сразу три ведущих агентства повысили рейтинги и прогнозы развития кредитной организации. Достижение столь высоких результатов в условиях сложной эпидемиологической обстановки не оставляет сомнений в том, что Вы не остановитесь на достигнутом и в дальнейшем справитесь с самыми сложными задачами», – обращается Анатолий Аксаков к Елене Георгиевой, отдельно выделяя вклад Новикомбанка в экспертизу и подготовку предложений, направленных на развитие финансового рынка и регулирование кредитования промышленных предприятий.

Председатель Комитета Госдумы по промышленности и торговле, первый вице-президент ОООР «СоюзМаш России» Владимир Гутенев отмечает вклад Елены Георгиевой в развитие отраслей реального сектора экономики.

«Во многом благодаря Вашему стратегическому мышлению и блестящим деловым качествам Новикомбанк упрочил имидж одного из самых высокотехнологичных и эффективных российских банков. Высоко ценю Вашу активную деятельность как члена бюро и куратора Воронежского регионального отделения Союза машиностроителей России», – подчеркивает Владимир Гутенев в своем поздравлении.

Генеральный директор Холдинга «Швабе» Алексей Патрикеев считает, что благодаря уникальному стратегическому мышлению Председателя Правления сегодня Новикомбанк уверенно движется вперед, оказывая надежную финансовую поддержку высокотехнологичным предприятиям.

«Для Холдинга «Швабе» Новикомбанк – это надежный и проверенный партнер. Выражаю Вам искреннюю благодарность за сотрудничество, высоко ценю наши партнерские отношения и приветствую расширение совместной деятельности по всем направлениям», – отмечает Алексей Патрикеев.