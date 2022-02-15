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Расписание пригородных поездов, курсирующих в Новосибирской области, изменится 23 февраля

Фото Расписание пригородных поездов, курсирующих в Новосибирской области, изменится 23 февраля
Фото Расписание пригородных поездов, курсирующих в Новосибирской области, изменится 23 февраля

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

Расписание пригородных поездов, курсирующих по территории Новосибирской области, изменится в связи с празднованием Дня защитника Отечества.

Так, 23 февраля пригородные поезда будут курсировать по графику выходного дня.

Пригородная компания «Экспресс-пригород» просит пассажиров быть внимательными и планировать свои поездки с учетом изменений в расписании.

Дополнительную информацию можно узнать на официальном сайте компании, по телефонам: 050 (с 7:00 до 21:00), 8(383) 229-25-67 (в рабочие дни с 8:00 до 17:00), а также на станциях и остановочных пунктах Новосибирского региона Западно-Сибирской железной дороги.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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