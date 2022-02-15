Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Гибель10-летнего мальчика
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Гибель10-летнего мальчика
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Редкое заболевание выявили у сына погибшего в Новосибирске моржа Алексея Моисеева

Фото Редкое заболевание выявили у сына погибшего в Новосибирске моржа Алексея Моисеева
Фото Редкое заболевание выявили у сына погибшего в Новосибирске моржа Алексея Моисеева

Фото Натальи Моисеевой

В Новосибирске госпитализировали с заболеванием сердца 19-летнего сына Алексея Моисеева – основателя клуба моржевания.

Лев Моисеев – сын самого известного моржа Новосибирска Алексея Моисеева, который трагически погиб осенью прошлого года. Как и отец, молодой человек ведёт активный образ жизни и занимается моржеванием. Однако сейчас 19-летний парень попал в больницу с редким заболеванием сердца. Теперь ему требуется лечение в Москве, его родственники объявили сбор денег на транспортировку в столицу России.

– В середине января Лёва попал в больницу, у него был непроходящий кашель. Мы вызвали ему скорую, и его отправили в больницу. Врачи установили, что это сердечный кашель, что у него проблемы с сердцем, – рассказала Сиб.фм мать Льва Наталья Моисеева.

По словам женщины, после постановки диагноза, Льва несколько раз переводили из одной больницы в другую. Сейчас он находится в ГКБ №2 в относительно стабильном состоянии. Наталья отмечает, что молодого парня мучает кашель, из-за него ему сложно разговаривать. В ближайшее время его готовят к транспортировке в Москву.

– Нам сказали, что заболевание Лёвы очень редкое, за всю практику заведующей отделением в больнице, где он сейчас находится, это буквально второй случай, – рассказывает Наталья. – Врачи посовещались и приняли решение, что его нужно отправить в Москву на дальнейшее лечение, для лучшего эффекта и результата. Но сначала нужно организовать транспортировку.

Родственники молодого парня организовали сбор денег на транспортировку. По оценкам врачей, на это потребуется около 100-120 тысяч рублей. На данный момент семья собрала примерно половину необходимой суммы. Наталья объясняет, что дальнейшее лечение также потребует денег, но родные парня пока не забегают вперёд.

– Лёва молодой парень, для него это очень тяжёлая ситуация, – отмечает Наталья. – До болезни он вёл активный образ жизни, занимался спортом, у него была хорошая физическая подготовка. Он в том числе занимался моржеванием, играл в пейнтбол, какие-то нагрузки хорошо переносит. Поэтому я думаю, что мальчик сильный и сможет справиться с этим.

Желающие помочь Льву могут перевести любую сумму денег по номеру телефона Натальи Моисеевой: +7 913 387-16-73.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Ирина Меркель
журналист

1

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

18935
Сколько медалей у России на Олимпиаде-2022: медальный зачёт на 12 февраля
16231
Россияне получат по 8500 рублей от соцзащиты 14 февраля 2022 года
9779
Внедорожник перевернулся в результате ДТП в Новосибирске
9656
В Новосибирск на следующей неделе придёт потепление до -3 градусов и снегопады
6522
В День всех влюблённых отель AZIMUT зажёг огромное сердце из окон на фасаде здания
6483
В Новосибирске осудят хозяина гаража, в котором сгорели четыре человека
6058
Медальный зачёт на 13 февраля: сколько наград у России на Олимпиаде-2022