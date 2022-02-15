Роспотребнадзор заявил об опасности масок для детей до 2 лет

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Детям младше 2 лет носить медицинские маски не нужно, для них это может быть опасно, предупредили в Роспотребнадзоре.

В управлении Роспотребнадзора по Омской области объяснили, в каких ситуациях нужно надевать медицинскую маску, а когда в этом нет необходимости.

«Обязательно [нужно] носить маску в общественных местах. Когда человек кашляет или чихает, вирусные частицы распространяются на расстояние до 8 метров, при разговоре на 1,8 метра — это больше, чем социальная дистанция», — отметили в ведомстве.

Находиться в маске в местах массового скопления людей должен не только непривитый человек, но и тот, кто прошёл вакцинацию от COVID-19, уверены специалисты. Выполняя роль защитного барьера, она не позволит вирусу попасть в организм и сделать человека разносчиком инфекции.

Также маску необходимо надевать перед контактом с заболевшим и во время болезни, если предстоит общаться или находиться в одном помещении с кем-либо.

Находиться в медицинской маске на улице необходимости нет.



«Детям до 2 лет не нужно надевать маску, для них это может быть опасно», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Напомним, соблюдать масочный режим в общественных местах в России по-прежнему обязательно. По словам главного санитарного врача страны Анны Поповой, говорить о его отмене можно будет только тогда, когда вирус перестанет распространяться. Пока заболеваемость в РФ из-за сверхзаразного «омикрон»-штамма держится на высоком уровне.