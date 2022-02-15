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Сбербанк в Новосибирске принял участие в акции «Дарите книги с любовью»

Фото Сбербанк в Новосибирске принял участие в акции «Дарите книги с любовью»
Фото Сбербанк в Новосибирске принял участие в акции «Дарите книги с любовью»

Фото: пресс-служба НГОНБ

Новосибирское отделение Сбербанка стало участником Общероссийской благотворительной акции «Дарите книги с любовью», в рамках которой был организован сбор книг, которые будут переданы юным читателям в сельские библиотеки и специализированные центры помощи детям.

Организатором акции выступила Областная научная библиотека. Помимо НГОНБ, сбор проходил ещё на 17 площадках.

При поддержке активных жителей и постоянных читателей библиотеки было собрано более 1000 книг, которые отсортируют и передадут в Скалинскую сельскую библиотеку Колыванского района, специальную школу-интернат в Новосибирске, центр развития туризма Маслянинского района и Областной центр социальной помощи семье и детям «Радуга».

«Мы с огромным удовольствием приняли участие в замечательной акции "Дарите книги с любовью". Наши сотрудники с готовностью откликнулись на предложение поучаствовать в акции, и я горжусь тем, что работаю вместе с такими чуткими и отзывчивыми людьми», – рассказывает заместитель управляющего Новосибирским отделением ПАО «Сбербанк» Ольга Коновалова. В этом году удалось собрать 250 книжек-«малышек» для самых маленьких «читателей». Эти яркие и весёлые книжки помогут ребятам скрасить их пребывание в Центре помощи и справиться со всеми проблемами, с которыми им пришлось столкнуться.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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