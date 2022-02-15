Специалисты сибирского банка рассказали, как защитить свои накопления от инфляции

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Финансисты советуют открыть вклад, если вы хотите, чтобы ваши сбережения хранились и приумножались. Это один из самых простых способов получить пассивный доход сверх инфляции.

Вы можете заработать на своих сбережениях без особых усилий. Для этого не обязательно обладать внушительным капиталом – достаточно 50 000 рублей, чтобы открыть вклад «Любимый» в Банке «Левобережный» с гарантированно высокой ставкой до 10 % годовых на весь период размещения средств. Проценты по нему будут выплачиваться ежемесячно – ими можно распорядиться в любое время на ваше усмотрение.

Срок вклада может составлять один, полтора и два года. От его длительности зависит ставка – 9 %, 9,25 % или 9,75 % годовых соответственно. Если открыть вклад в интернет-банке или мобильном приложении BL-online, можно заработать на 0,25 % больше. В данном случае доход будет рассчитываться по ставке 10 % годовых при размещении средств на два года. Например, если вы разместите онлайн 250 000 рублей, за 2 года вы заработаете порядка 50 000 рублей и заберёте в конце срока около 300 000 рублей. Посчитать свой доход можно в онлайн-калькуляторе. Вклад можно продлить на тот же срок под процентную ставку, которая будет действовать в банке на тот момент.

Для пенсионеров, которые получают пенсию на счёт/вклад в Банке «Левобережный», действуют высокие ставки при открытии вклада в любом офисе банка: 10 % – при размещении средств на два года, 9,5 % годовых – на полтора года, 9,25 % – на один год.

Вы можете быть уверены в сохранности своих средств. Банк «Левобережный» является участником системы страхования вкладов с 2004 года.

Открыть вклад можно в интернет-банке, мобильном приложении BL-online или любом офисе Банка «Левобережный». За консультацией обращайтесь по телефону 8 (800) 3333-555.

Сумма вклада – от 50 000 рублей, срок – 367, 540 или 730 дней на выбор. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Выплата процентов осуществляется ежемесячно и по истечении срока вклада. При досрочном расторжении проценты выплачиваются по ставке 0,01 % годовых, проценты, выплаченные ранее, пересчитываются, излишне выплаченные проценты удерживаются из суммы вклада.

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