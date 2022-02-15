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Специалисты сибирского банка рассказали, как защитить свои накопления от инфляции

Фото Специалисты сибирского банка рассказали, как защитить свои накопления от инфляции
Фото Специалисты сибирского банка рассказали, как защитить свои накопления от инфляции

Фото предоставлено Банком «Левобережный»

Финансисты советуют открыть вклад, если вы хотите, чтобы ваши сбережения хранились и приумножались. Это один из самых простых способов получить пассивный доход сверх инфляции.

Вы можете заработать на своих сбережениях без особых усилий. Для этого не обязательно обладать внушительным капиталом – достаточно 50 000 рублей, чтобы открыть вклад «Любимый» в Банке «Левобережный» с гарантированно высокой ставкой до 10 % годовых на весь период размещения средств. Проценты по нему будут выплачиваться ежемесячно – ими можно распорядиться в любое время на ваше усмотрение.

Срок вклада может составлять один, полтора и два года. От его длительности зависит ставка – 9 %, 9,25 % или 9,75 % годовых соответственно. Если открыть вклад в интернет-банке или мобильном приложении BL-online, можно заработать на 0,25 % больше. В данном случае доход будет рассчитываться по ставке 10 % годовых при размещении средств на два года. Например, если вы разместите онлайн 250 000 рублей, за 2 года вы заработаете порядка 50 000 рублей и заберёте в конце срока около 300 000 рублей. Посчитать свой доход можно в онлайн-калькуляторе. Вклад можно продлить на тот же срок под процентную ставку, которая будет действовать в банке на тот момент.

Для пенсионеров, которые получают пенсию на счёт/вклад в Банке «Левобережный», действуют высокие ставки при открытии вклада в любом офисе банка: 10 % – при размещении средств на два года, 9,5 % годовых – на полтора года, 9,25 % – на один год.

Вы можете быть уверены в сохранности своих средств. Банк «Левобережный» является участником системы страхования вкладов с 2004 года.

Открыть вклад можно в интернет-банке, мобильном приложении BL-online или любом офисе Банка «Левобережный». За консультацией обращайтесь по телефону 8 (800) 3333-555.

Сумма вклада – от 50 000 рублей, срок – 367, 540 или 730 дней на выбор. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Выплата процентов осуществляется ежемесячно и по истечении срока вклада. При досрочном расторжении проценты выплачиваются по ставке 0,01 % годовых, проценты, выплаченные ранее, пересчитываются, излишне выплаченные проценты удерживаются из суммы вклада.

Реклама. Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России № 1343.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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