Сретение Господне – 2022: красивые поздравления и открытки с православным праздником

Фото: pixabay.com, yandex.ru

Сретение Господне считается одним из двунадесятых праздников и отмечается в 2022 году 15 февраля. В этот день храмы заполняются верующими – прихожане стоят на праздничной службе, посвящённой Деве Марии и младенцу Иисусу. Сиб.фм подготовил открытки и поздравления к этому священному дню, которые можно отправить всем православным.

От всей души и всего чистого сердца поздравляю со священным христианским праздником – со светлым знаменательным днем Сретения Господня и искренне хочу пожелать Божьей помощи в каждом благородном деле. Пусть твои благие мечты сбываются, а твой надежный ангел-хранитель спасает тебя от неприятностей и бед. Желаю побольше добрых вестей и событий, хорошего здоровья, больших успехов, постоянной удачи, достойного благополучия, любви и веры! Пусть каждый наступающий новый день, подаренный Богом, станет благодатным!

Сретение Господне – важный православный праздник, праздник встречи Ветхого и Нового заветов. Я от всей души поздравляю тебя с этим светлым днем и искренне желаю, чтобы милость Божия всегда простиралась над тобой и всеми близкими тебе людьми.



Разрешите поздравить вас со Сретением Господним! В день сей много лет тому Мир узнал имя своего Спасителя! Пусть радость этого дня навсегда закроет дорогу унынию в ваши сердца! Пусть вас не покинут надежда и любовь! Пусть все вести и люди вокруг вас будут истинно добрыми! Еще раз с праздником вас, мои дорогие!

Поздравляю всех со Сретением Господним, чистым и светлым христианским праздником! Божьей помощи вам во всех новых и старых делах, пусть все ладится, пусть на пути встречаются только добрые и отзывчивые люди, верные спутники. Пусть ангел-хранитель будет надежным проводником! Здоровья и всех благ!

Сердечно поздравляю с великим днем Сретенья Господня! Пусть сбываются все добрые ожидания и пророчества! Пусть случаются удивительные встречи, ожидаемые и неожиданные! Пусть Господь от щедрот Своих одаривает нас удивительными дарами во славу Свою!

В день Сретения Господня пусть каждому будет истинная радость! Радость за себя, за всех людей, за христианство, которое зародилось с приходом Иисуса на этот свет. Желаю тебе в этот день обрести истинное понимание своего предназначения! Пусть здоровье станет спутником твоим на долгие годы и оберегают тебя силы небесные!

В этот день много лет назад был принят христианским миром Спаситель. И сегодня, празднуя Сретение Господне, я хочу пожелать, чтобы все вести в твоей жизни были благими! Равно как и намерения и деяния твои пусть будут чистыми! И пусть воздастся тебе от людей той же монетой. Здоровья тебе и не допускай в свою душу уныние!

С радостью поздравляю тебя с праздником Сретения Господня! Пусть день, в который ветхий мир принял своего Спасителя, и для тебя будет началом радостной, светлой и чистой жизни! Пусть все горести и несчастья останутся в прошлом, а вместо них твой дом наполнится счастьем и любовью!

От всей души поздравляю тебя с днем Сретения Господня! В этот день мир узнал и принял своего будущего Спасителя! Я желаю тебе, чтобы этот день и тебе принес только радостные вести! Никогда не поддавайся отчаянию, ведь даже в самые темные времена можно разглядеть надежду на светлую жизнь!

Дорогая моя, поздравляю тебя со Сретением Господним! Очень хочу, чтобы звон колоколов в этот прекрасный день ознаменовал начало счастливой эры. Пусть все несчастья останутся в прошлом и будут в твоей жизни только светлые дни и благие вести! Пусть здоровье не покинет тебя ни на день твоей долгой и счастливой жизни!

Сретение Господне – самый светлый праздник в году. Именно поэтому в этот день я хочу пожелать вам светлого счастья, лучистой улыбки и солнечных дней. Пусть ваши золотые руки подарят много изобретений; пусть ваш светлый ум дарует новые идеи; пусть вам завидуют окружающие, но только чистой белой завистью. Со Сретением Господним.

Разрешите братья и сестры поздравить вас со Сретением Господним! Пусть этот праздник, символизирующий начало христианства, принесет в вашу жизнь мир и спокойствие! Пусть звенящие колокола и горящие свечи принесут здоровье вам и вашим близким. Пусть милость Господня хранит вас от всех возможных напастей!

Колокольный звон сегодня знаменует Сретение Господне. И эхом этого праздничного звона откликаются сердца людей! Пусть каждый верит, что находится под защитой Господа нашего. Но и помнит Его заветы, и живет по Его законам. Пусть каждый обретет смысл жизни и найдет себя в служении людям и Господу!

Каждый из нас сегодня имеет возможность прикоснуться к миру и покою, который завещал нам Спаситель. Через Сына своего Господь послал спасение на землю, и зародилось христианство. В этот день хочу пожелать всем братьям и сестрам крепкого здоровья. Пусть Сретение Господне станет вестником счастья и мира!

Вот и пришел к нам наконец-то долгожданный православный праздник – Сретение Господне! Ему одинаково рады и взрослые, и дети! Пусть в этот день для вас неустанно поет хор ангелов, а прекрасная Богоматерь шепчет теплые напутствия и волшебные, исцеляющие молитвы. Желаем вам покоя в душе и рая в сердце!

Ранее Сиб.фм писал о том, что запрещено верующим в Сретение Господне. Масленица, Великий пост и Пасха: полный православный календарь на 2022 год, а также как будем работать в День защитника Отечества.