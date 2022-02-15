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общество

Танцующего на улице пенсионера засняли в Новосибирске

Фото Танцующего на улице пенсионера засняли в Новосибирске
Фото Танцующего на улице пенсионера засняли в Новосибирске

Скриншот из видео в группе «АСТ-54»

Пенсионера, танцующего под музыку из автомобиля, сняли на видео в Первомайском районе.

Пожилого мужчину, танцующего под музыку, играющую в машине, заметили в Первомайском районе города. Видео с пенсионером анонимно прислали в группу «АСТ-54».

«В Первомайском районе появилась своя версия танцора», — такая подпись сопровождала публикацию.

На видеозаписи пенсионер исполняет различные танцевальные движения под песню Джигана «На чиле».

Мнения жителей Новосибирска в комментариях сразу разделились.

Некоторые заявили, что такое поведение пожилого мужчины вызывает только недобрый смех и демонстрирует его недалёкость.

Быстро нашлись и те, кто встали на защиту танцующего пенсионера.

«У человека хорошее настроение, и это прекрасно! В наше время редкий человек может позволить вести себя так, как он чувствует. А здесь мужичок жгёт», «Да так не каждый и сможет, молодец!», «Куражится мужик, чего докопались», —

написали новосибирцы в комментариях.

Некоторые предположили, что танец — не желание самого мужчины, а попытка заработать.

«Скорее всего, за копейки пожилой человек так унижается перед молодёжью, которая снимает из машины», «Человек зарабатывает как может, это его дело», «Видно же: человек нуждающийся или нищий совсем. Либо за деньги танцует на камеру, ибо не очень хорошо всё с ним. Никакого точно позитива тут нет», — выразили свою точку зрения жители города.

В декабре 2021 года Сиб.фм рассказывал ещё об одном новосибирском «танцоре»: пока город стоял в 10-балльных пробках, танцующий мужчина прошёл по проезжей части на Красном проспекте.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Теги

Новосибирская область
танцы
пенсионер
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