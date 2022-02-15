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общество

Трихолог рассказала, почему начинают выпадать волосы

Фото Трихолог рассказала, почему начинают выпадать волосы
Фото Трихолог рассказала, почему начинают выпадать волосы

Фото с сайта pixabay.com

Дерматолог-трихолог объяснила, как можно остановить выпадение волос.

По словам дерматолога-трихолога Татьяны Егоровой, единственное решение в случае выпадения волос — ускорение процесса их роста. Как подчеркнула специалист в беседе с NEWS.ru, процесс облысения при этом необратим. Врач добавила: как правило, такие трудности возникают при нехватке железа или высоком уровне кортизола.

Нехватка железа или высокий уровень кортизола, либо это постковидная проблема. Допустим, постковидное выпадение мы остановить не можем. Повреждённые фоликуллы выпадут, и ничего мы с этим не сделаем. Единственное, что можно сделать — ускорить процесс роста волоса. Делается мезотерапия, витаминотерапия. Так что причин выпадения волос множество, и надо решать причину этого. Кстати, от этого одинаково страдают как женщины, так и мужчины, —

дополнила Егорова.

Как ранее отметила трихолог и косметолог Елена Левченко, к выпадению волос может привести и заражение коронавирусом — он нарушает работу сосудов и питание волосяного фолликула.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Теги

здоровье
Новосибирская область
волосы
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