В Новосибирске экипажи ГИБДД парализовали работу «KFC Авто» из-за Toyota

Фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

В Новосибирске на два часа парализовало работу «KFC Авто» из-за нарушителей.

В Новосибирске произошёл инцидент в одном из заведений «KFC Авто». По словам одного из очевидцев, несколько экипажей ГИБДД парализовали работу фастфуда, наказывая водителя Toyota RAV4. Об этом он рассказал в паблике службы эвакуации «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошёл на улице Троллейной в Юго-Западном жилмассиве. Очевидец, который находился в одном из автомобилей, рассказал подробности произошедшего. Он объяснил, что сначала к заведению подъехала Toyota, а после сотрудники ДПС и ещё один экипаж ГИБДД.

– Почти два часа инспекторы, водитель и пассажиры Toyota взаимодействовали друг с другом. В итоге два парня и девушка из кроссовера ушли пешком, – рассказал мужчина.

Также очевидец добавил, что пассажирам автомобиля выдали «очень много» заполненных протоколов.

Отметим, что в Новосибирске произошло несколько забавных случаев с заведениями фастфуда. Например, в начале года курьер «Яндекс.Еды» развозил заказы верхом на лошади.

Напомним, ранее в Новосибирске неадекватный мужчина заблокировал проезд троллейбусу № 5. Инцидент опубликовали в социальных сетях, в произошедшее пришлось вмешаться водителю общественного транспорта и одному из очевидцев.