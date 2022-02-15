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Владелец и экс-директор завода «Тяжстанкогидропресс» задержаны в Новосибирске

Фото Владелец и экс-директор завода «Тяжстанкогидропресс» задержаны в Новосибирске
Фото Владелец и экс-директор завода «Тяжстанкогидропресс» задержаны в Новосибирске

Фото pixabay.com

Двух бывших топ-менеджеров завода «Тяжстанкогидропресс» в Новосибирске подозревают в мошенничестве на 200 миллионов рублей.

В Новосибирске сотрудники ФСБ совместно с коллегами из регионального управления МВД задержали двух бывших руководителей ПАО «Тяжстанкогидропресс». По версии следствия, в период с 2016 по 2020 год топ-менеджеры заключили несколько сделок по отчуждению имущества завода по заниженной стоимости.

«В результате из распоряжения ПАО «Тяжстанкогидропресс» выбыли здание, земельный участок, промышленное оборудование и 100-процентная доля в уставном капитале принадлежавшего заводу сельскохозяйственного общества с ограниченной ответственностью на общую сумму свыше 200 миллионов рублей», – сообщили в управлении ФСБ по Новосибирской области.

По данным издания «Коммерсантъ Сибирь», были задержаны основной акционер завода Николай Степакин и бывший директор «Тяжстанкогидропресса» Виктор Арановский.

Полицейские возбудили уголовное дело о мошенничестве, совершённом в особо крупном размере. Предполагается, что 15 февраля им будет избрана мера пресечения.

Напомним, в апреле 2021 года руководство «Тяжстанкогидропресса» объявило о сокращении более 300 рабочих из-за больших задолженностей по заработной плате.

 

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Автор:
Павел Тиунов

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