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ВТБ Капитал Инвестиции: до 60 % клиентских обращений теперь обрабатывается в чате

Фото ВТБ Капитал Инвестиции: до 60 % клиентских обращений теперь обрабатывается в чате
Фото ВТБ Капитал Инвестиции: до 60 % клиентских обращений теперь обрабатывается в чате

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

До 60 % обращений клиентов ВТБ Капитал Инвестиции обрабатывается в чате. Средняя скорость ответа составляет 30 секунд. Получить консультацию клиенты на брокерском обслуживании могут в любое удобное время, позвонив на круглосуточную горячую линию, или в чате в мобильном приложении «ВТБ Мои Инвестиции». Ежедневно обрабатывается порядка 5 500 клиентских запросов.

«Мы стремимся сделать обслуживание для клиентов максимально удобным, поэтому ещё год назад перевели поддержку в круглосуточный режим, а прошлой осенью добавили возможность задать вопрос службе поддержки через чат мобильного приложения. Сотрудник банка ответит на любые вопросы про инвестиции, брокерские услуги, функции приложения. Видим на это большой спрос. Процент обращений через чат растёт с каждой неделей», – отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент банка ВТБ (ПАО).

По данным пресс-службы ПАО ВТБ, чат позволяет оператору одновременно работать с несколькими клиентами и обрабатывать большее число запросов. Общее число клиентов ВТБ Капитал Инвестиции в 2021 г. выросло в полтора раза и превысило 2,3 миллиона человек. Мобильным приложением «ВТБ Мои Инвестиции» ежедневно пользуются более 450 тысяч человек. Этот показатель в 2021 г. продемонстрировал двукратный рост. Каждый день через приложение совершается более 1 млн сделок на суммы свыше 100 млрд руб. Объём средств, управляемых через мобильное приложение, превышает 2,1 трлн руб.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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