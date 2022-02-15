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Зачисление с 15 февраля: россияне начали получать выплату 7 500 рублей на карты «Мир»

Фото Зачисление с 15 февраля: россияне начали получать выплату 7 500 рублей на карты «Мир»
Фото Зачисление с 15 февраля: россияне начали получать выплату 7 500 рублей на карты «Мир»

Фото Густаво Зырянова

Россияне 15 февраля начали получать выплату в среднем размере 7,5 тыс. рублей. Деньги зачисляют на карты платёжной системы «Мир».

Некоторые россияне во вторник, 15 февраля, начали получать на карты системы «Мир» выплату, средний размер которой составляет 7 500 рублей.

Это деньги за путешествия по России, уточняет PRIMPRESS. Получить их может каждый участник программы туристического кешбэка. Чтобы вернуть часть потраченных на отдых средств, необходимо купить тур или оплатить проживание в отеле на территории страны.

На этой неделе россиянам начнут массово зачислять деньги за поездки, которые были оплачены в период с 9 по 13 февраля. Сумма будет индивидуальной, но в любом случае составит 20 % от общей стоимости тура. Максимальный объём средств, на который можно рассчитывать, — 20 тысяч рублей.

Напомним, по данным Ростуризма, самыми популярными направлениями для путешествий в феврале у россиян стали Сочи и Крым. В среднем двухнедельный отдых на двоих там обходится в 35-40 тысяч рублей. Кешбэк от этой суммы в среднем составляет 7 500 рублей.

 

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Автор:
Юнона Крылова
журналист

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