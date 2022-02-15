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общество

Жительница Новосибирска получила красные пятна с кровоподтёками после эпиляции в салоне красоты

Фото Жительница Новосибирска получила красные пятна с кровоподтёками после эпиляции в салоне красоты
Фото Жительница Новосибирска получила красные пятна с кровоподтёками после эпиляции в салоне красоты

Фото pixabay.com

У жительницы Новосибирска опухло лицо после косметической процедуры в салоне красоты – она уверена, что это не аллергическая реакция.

Жительница Новосибирска рассказала, что сходила в салон красоты на восковую эпиляцию, а после её лицо покрылось красными пятнами. Дочь пострадавшей пожаловалась на салон на сайте отзывов «Фламп».

Девушка рассказала, что 12 февраля её мама сходила в салон красоты на улице Академика Коптюга. Женщине требовалась коррекция бровей, а также эпиляция зоны усиков и подбородка.

– Домой приехала как леопард: по всему лицу, где убирали пушковый волос – красные пятна с кровоподтёками, лицо травмировано: либо такие ожоги от воска, либо содрали кожу из-за неправильной техники, – написала дочь сибирячки.

Родственники отметили, что это не аллергия, потому что женщина не в первый раз делает подобные процедуры и раньше такой реакции не было. Пострадавшая считает, что в салоне её кожу именно травмировали. Она предположила, что мастер, выполнявший процедуру, неопытный и обладает небольшой компетентностью.

Напомним, в прошлом году в одном из салонов красоты Новосибирска грабители украли сейф и искусственные волосы на 9,5 млн рублей. В полиции возбудили уголовное дело по данному факту.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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