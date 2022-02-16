Андрей Травников определил задачи по развитию медицинской отрасли в Новосибирской области

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В ходе коллегии регионального минздрава глава региона Андрей Травников обозначил главные задачи по развитию областной системы здравоохранения, призвав воспользоваться пандемией для повышения эффективности работы медиков и искоренения кадрового дефицита. Заседание провел первый заместитель Губернатора Юрий Петухов. С докладом выступил Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

Андрей Травников отметил, что за два года борьбы с пандемией коронавируса медики, руководители, депутаты, контролирующие органы сплотились в единую команду, вынесли большую нагрузку и при этом не остановились в развитии медицинской отрасли. «Любая система в режиме перегрузки обостряет проблемы и подсвечивает слабые места. Медики справились с этой борьбой и смогли сделать очень многое за последние два года. Тем не менее, перед нами сегодня стоят три важнейшие задачи. Первое – это работа с коллективами, повышение внутренней эффективности и ориентированности на пациентов и конечный результат. Второе – необходимо продолжать работу по ликвидации дефицита кадров. И третье – надо активнее использовать научный потенциал Новосибирской области в медицинской сфере».

Первый заместитель Губернатора Юрий Петухов заявил, что сегодня особенно важен вопрос кадрового обеспечения системы здравоохранения. «Натиск пандемии мы выдержали, но система работает на пределе. Необходимо сформулировать дополнительные предложения с точки зрения социальной направленности кадровой работы», – подчеркнул он.

Константин Хальзов в своём докладе напомнил, что на протяжении двух последних лет система здравоохранения Новосибирской области продолжает экстренно реагировать на вызовы пандемии COVID-19. Распространение коронавируса заставило региональное руководство принимать жёсткие решения, которые обеспечили безопасность и максимальную защиту здоровья новосибирцев, и сохранили устойчивость экономики. В 2021 году система адаптировалась к работе, решения стали более выверенными, поэтому были достигнуты более высокие результаты в выполнении поставленных задач по нацпроекту «Здравоохранение» и утвержденной Правительством региона государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области». В 2021 году значительно – на 7,4 млрд рублей – выросло финансирование этой программы.

Приоритетным направлением работы минздрава Новосибирской области остаётся ликвидация кадрового дефицита. Разработаны и реализуются мероприятия по предоставлению социальной поддержки медицинским работникам. К ним относятся единовременные денежные выплаты молодым специалистам, компенсация стоимости найма жилых помещений, возмещение транспортных расходов. 30 врачам наиболее дефицитных специальностей предоставлена единовременная денежная выплата в размере 300 тысяч рублей. Это врачи-онкологи, кардиологи, неврологи, офтальмологи, оториноларингологи и акушеры-гинекологи.

В 2022 году также предусмотрено расширение федеральной программы «Земский доктор» / «Земский фельдшер» с участием не только врачей и фельдшеров, но и медицинских сестёр и акушеров в ФАП.

Для справки: в рамках реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в 2021 году продолжено переоснащение сети региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений. Приобретено 187 единиц современного медицинского оборудования. В рамках борьбы с онкологическими заболеваниями продолжено переоснащение медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, за счёт средств федерального бюджета приобретено 45 единиц медицинского оборудования. Продолжена работа по развитию сети центров амбулаторной онкологической помощи. Создано 12 из 16 необходимых ЦАОП, из них 5 – в 2021 году. Закуплена 41 единица медицинского оборудования.

В целях развития первичной медико-санитарной помощи в 2021 году продолжено строительство 7 поликлиник по соглашению о государственно-частном партнёрстве. Начато строительство 36 ФАПов, из которых введено в эксплуатацию 15.

В рамках регионального проекта «Детское здравоохранение» с 2021 года начато переоснащение медицинских организаций, осуществляющих пренатальную диагностику врождённых и наследственных заболеваний.

Знаковым событием 2021 года стало начало строительства в рамках ГЧП инфекционной больницы, которая станет одной из крупнейших в Сибири.