Бьюти-дайджест: как подобрать средство для ухода за волосами, подходящее именно вам

Фото: BIO SNK
У вас жирные волосы или, наоборот, сухие и непослушные? С помощью экспертов бренда сибирской косметики BIO SNK вы сможете найти уход, подходящий именно вашим волосам.
Часто проблемы с волосами могут быть связаны с использованием слишком агрессивных моющих средств. Агрессивные ПАВы способствуют пересушиванию кожи головы, что в результате приводит к излишней жирности, появлению перхоти и выпадению волос. Косметика BIO SNK содержит только мягкие ПАВы, которые эффективно смывают загрязнения и не вредят коже головы.
Лакто-серия
В народных косметических средствах кисломолочные продукты издавна использовались для усиления роста волос. В наших лакто-шампунях и бальзамах мы использовали культуральную среду ацидофильных лактобактерий как наиболее эффективное кисломолочное средство, обеспечивающее рост, густоту и блеск волос.
Гидролизованный кератин в составе шампуня «ремонтирует» повреждённый волос, делая его гладким и послушным. Никотиновая кислота и водорастворимые витамины из гидролатов и экстрактов целебных растений усиливают рост волос.
В составе бальзама мы используем натуральный полимер, получаемый из гуаровой камеди, которая содержится в тропических деревьях. Этот компонент также способен снимать электростатический заряд с волос, благодаря чему они становятся послушными, легко укладываются, не пушатся.
Серия для жирных волос
Для жирных волос характерно развитие микроорганизмов, поэтому в состав включён прополис – натуральный продукт, обладающий широким спектром антимикробной активности.
Гидролаты специально подобранных целебных растений, таких как: почки берёзы, листья эвкалипта, кора ивы, соцветия хмеля, листья тысячелистника – контролируют активность сальных желез и надолго сохраняют ощущение свежести и чистоты.
Жирность кожи головы часто соседствует с сухими кончиками и тусклостью. Именно поэтому бальзам из этой серии активно питает волосы, делая их крепкими и эластичными, способствуют росту волос.
Серия для сухих волос
Сухим волосам требуется намного больше питания и увлажнения, чем другим типам волос.
Пробиотический продукт из семян ржи, входящий в состав шампуня, обогащён всеми витаминами для здоровья и укрепления волос. В состав семян ржи входит ниацин, который является необходимым нутриентом, который предотвращает выпадение волос, волосы растут намного быстрее и гуще.
В бальзаме для сухих волос восстановление достигается за счёт использования гидролизованного кератина, который заполняет повреждённые участки волос, делая их гладкими.
В состав шампуня и бальзама входят экстракты целебных растений: корень солодки предотвращает выпадение волос, цветки ромашки увлажняют и оказывает заживляющее действие на кожу головы, хвощ полевой содержит ионы кремния, в хелатной форме, необходимые для метаболизма клеток кожи.
Используя наши средства для волос, вы заметите результат. Волосы станут более гладкими и послушными. Выпадение волос замедлится, а рост – усилится!
Ознакомиться с продукцией BIO SNK можно на сайте biosnk.ru.
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