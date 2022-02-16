Бьюти-дайджест: как подобрать средство для ухода за волосами, подходящее именно вам

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У вас жирные волосы или, наоборот, сухие и непослушные? С помощью экспертов бренда сибирской косметики BIO SNK вы сможете найти уход, подходящий именно вашим волосам.

Часто проблемы с волосами могут быть связаны с использованием слишком агрессивных моющих средств. Агрессивные ПАВы способствуют пересушиванию кожи головы, что в результате приводит к излишней жирности, появлению перхоти и выпадению волос. Косметика BIO SNK содержит только мягкие ПАВы, которые эффективно смывают загрязнения и не вредят коже головы.

Лакто-серия

В народных косметических средствах кисломолочные продукты издавна использовались для усиления роста волос. В наших лакто-шампунях и бальзамах мы использовали культуральную среду ацидофильных лактобактерий как наиболее эффективное кисломолочное средство, обеспечивающее рост, густоту и блеск волос.

Гидролизованный кератин в составе шампуня «ремонтирует» повреждённый волос, делая его гладким и послушным. Никотиновая кислота и водорастворимые витамины из гидролатов и экстрактов целебных растений усиливают рост волос.

В составе бальзама мы используем натуральный полимер, получаемый из гуаровой камеди, которая содержится в тропических деревьях. Этот компонент также способен снимать электростатический заряд с волос, благодаря чему они становятся послушными, легко укладываются, не пушатся.

Серия для жирных волос

Для жирных волос характерно развитие микроорганизмов, поэтому в состав включён прополис – натуральный продукт, обладающий широким спектром антимикробной активности.

Гидролаты специально подобранных целебных растений, таких как: почки берёзы, листья эвкалипта, кора ивы, соцветия хмеля, листья тысячелистника – контролируют активность сальных желез и надолго сохраняют ощущение свежести и чистоты.

Жирность кожи головы часто соседствует с сухими кончиками и тусклостью. Именно поэтому бальзам из этой серии активно питает волосы, делая их крепкими и эластичными, способствуют росту волос.

Серия для сухих волос

Сухим волосам требуется намного больше питания и увлажнения, чем другим типам волос.

Пробиотический продукт из семян ржи, входящий в состав шампуня, обогащён всеми витаминами для здоровья и укрепления волос. В состав семян ржи входит ниацин, который является необходимым нутриентом, который предотвращает выпадение волос, волосы растут намного быстрее и гуще.

В бальзаме для сухих волос восстановление достигается за счёт использования гидролизованного кератина, который заполняет повреждённые участки волос, делая их гладкими.

В состав шампуня и бальзама входят экстракты целебных растений: корень солодки предотвращает выпадение волос, цветки ромашки увлажняют и оказывает заживляющее действие на кожу головы, хвощ полевой содержит ионы кремния, в хелатной форме, необходимые для метаболизма клеток кожи.

Используя наши средства для волос, вы заметите результат. Волосы станут более гладкими и послушными. Выпадение волос замедлится, а рост – усилится!

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