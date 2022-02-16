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Экс-прокурора Новосибирской области Фалилеева задержали по подозрению в получении взяток

Фото Экс-прокурора Новосибирской области Фалилеева задержали по подозрению в получении взяток
Фото Экс-прокурора Новосибирской области Фалилеева задержали по подозрению в получении взяток

Скрин из видео в YouTube

В Новосибирске задержан бывший прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев. Его подозревают в получении взяток от предпринимателей и представителей криминалитета.

16 февраля в Новосибирске был задержан экс-руководитель прокуратуры Новосибирской области Владимир Фалилеев. Об этом Сиб.фм сообщил источник в правоохранительных органах.

По сведениям собеседника Сиб.фм, дело Фалилеева изначально связано с задержанием Олега Ярового, которого в настоящее время судят за мошенничество на сумму более 170 миллионов рублей.

Экс-прокурора области подозревают в получении взяток от собственников торговых комплексов, расположенных на месте Гусинобродской барахолки, а также от представителей криминальных структур. Фалилеев якобы получал деньги за общее покровительство при решении различных вопросов со стороны надзорного ведомства. По неподтверждённой пока информации, в деле есть эпизод получения взятки на турбазе, расположенной вблизи деревни Новый Шарап в Ордынском районе Новосибирской области.

Есть данные, что также 16 февраля был задержан экс-заместитель Фалилеева Андрей Турбин. В 2018 году он занимал должность заместителя прокурора Западно-Сибирского транспортного прокурора.

Владимиру Фалилееву 59 лет. Пост прокурора Новосибирской области он занимал в период с 2015 по 2018 год. Руководитель надзорного ведомства сложил полномочия в связи с выходом на пенсию.

Напомним, ранее в суд поступило дело экс-прокурора Новосибирска Дениса Ференца. Его обвиняют в фальсификации уголовного дела.

 

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Автор:
Павел Тиунов

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