«Love Radio Новосибирск» разыгрывает Apple AirPods в «Марафоне поцелуев»

Фото предоставлено ООО «Выбери Радио»

С 7 февраля по 5 марта на Love Radio проходит специальная акция, в которой слушатели могут выиграть приз — Apple AirPods. Шанс на победу есть у каждого.

Чтобы стать победителем, нужно прислать голосовое сообщение с поцелуем в WhatsApp радиостанции — +7(906)908-0-94-2. Затем эти поцелуи выкладываются в группе «Love Radio Новосибирск» в VK, где проводится голосование. Участник, который наберет наибольшее количество голосов, становится победителем дня и получает в подарок драгоценный кулон в форме сердца. Поцелуй, собравший большее число голосов за все время проведения проекта, принесет его автору главный приз – Apple AirPods.

Чтобы первыми узнавать о самых интересных акциях, нужно подписаться на официальную группу «Love Radio Новосибирск» в VK.

Партнёр проекта — одна из крупнейших сетей магазинов бытовой техники и электроники — «Ситилинк».

Запрещено для детей.