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Мэрия Новосибирска показала дизайн-проект благоустройства площади Маркса

Фото Мэрия Новосибирска показала дизайн-проект благоустройства площади Маркса
Фото Мэрия Новосибирска показала дизайн-проект благоустройства площади Маркса

Фото: скриншоты с сайта green.novo-sibirsk.ru

На муниципальном портале «Зелёный Новосибирск» появился дизайн-проект благоустройства площади Маркса. Мэрия предлагает горожанам ознакомиться с ним и высказать свои предложения и пожелания.

Власти Новосибирска представили дизайн-проект комплексного благоустройства площади Карла Маркса, он опубликован на муниципальном портале «Зелёный Новосибирск». Любой желающий может ознакомиться с документом и высказать свои пожелания и предложения насчёт преобразования территории площадью 4 560 м.

Главное изменение, которое произойдёт, если предложенный проект будет принят, коснётся памятника маршалу авиации А. И. Покрышкину. Он будет перенесён с находящегося в частной собственности земельного участка на муниципальный, внешне не изменится, уверяют авторы.

Вокруг монумента на площади появится подсветка, а также цветники, кустарники и вымощенные дорожки.

Фото Мэрия Новосибирска показала дизайн-проект благоустройства площади Маркса 2

Фото Мэрия Новосибирска показала дизайн-проект благоустройства площади Маркса 3

Онлайн-обсуждение проекта продлится до 28 февраля 2022 года. Оставлять комментарии и задавать вопросы можно под публикацией о благоустройстве площади или направлять на почту depculture54@gmail.com.

Напомним, ранее на портале «Зелёный Новосибирск» власти представили концепцию благоустройства сквера Сибиряков-Гвардейцев. На сегодняшний день обсуждение завершено.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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