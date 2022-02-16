На новой ледовой арене начаты отделочные работы

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На двух малых аренах нового ЛДС проходят отделочные работы – штукатурятся стены, укладывается плитка, монтируются инженерные сети и противопожарный водопровод.

По данным подрядной организации ООО «ЭлинАльфа», после подключения отопления на малых аренах стала возможной реализация внутренних работ – были завезены все необходимые материалы, рабочие приступили к отделке.

На данный момент готовятся документы для подключения тепла на основном здании арены, которое будет начато в марте. Заканчивается остекление основной арены, где смонтировано 94 % витражей, до конца недели установят оставшиеся стеклопакеты, которые заменят те, что были повреждены при транспортировке.

В ускоренном темпе продолжается возведение перегородок внутри здания, заливка полов, проведение инженерных сетей: вентиляции, канализации, отопления, монтаж слаботочных систем, строители приступили к укладке керамогранита.

На арене ведётся ежедневный мониторинг строительства, ход работ детально обсуждается на еженедельном совещании оперативного штаба под руководством губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. Работы находятся на контроле правительства региона.

Для справки: строительство многофункциональной ледовой арены проходит в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». На ней пройдут матчи молодёжного чемпионата мира по хоккею 2023 года.

Шестиэтажный комплекс ледовой арены площадью 55 тыс. кв. м будет включать в себя основную арену на 10,5 тысяч зрителей и тренировочную арену с трибунами на 200 зрителей. Здесь будут расположены спортивный, тренажёрный залы, спортивные раздевалки для команд, офисы делегаций и необходимые вспомогательные помещения.