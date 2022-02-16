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Научного руководителя Института лазерной физики обвинили в мошенничестве на 2 млн рублей в Новосибирске

Фото Научного руководителя Института лазерной физики обвинили в мошенничестве на 2 млн рублей в Новосибирске
Фото Научного руководителя Института лазерной физики обвинили в мошенничестве на 2 млн рублей в Новосибирске

Фото с сайта Института лазерной физики СО РАН

В Новосибирске возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении академика РАН Сергея Багаева.

Научного руководителя Института лазерной физики (ИЛФ) СО РАН Сергея Багаева подозревают в хищении 2 миллионов рублей, принадлежащих институту. Об этом журналисту Сиб.фм сообщили источники в правоохранительных органах.

Фото Научного руководителя Института лазерной физики обвинили в мошенничестве на 2 млн рублей в Новосибирске 2

По предварительной информации, деятельностью Багаева силовики заинтересовались в рамках расследования дела о превышении должностных полномочий директором ИЛФ Алексеем Тайченачевым. По версии силовиков, в 2017 году он по просьбе Багаева заключил договор между институтом и ассоциацией «Сибирский лазерный центр» («СЛЦ»). Сотрудники последней, согласно документам, должны были выполнить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы на сумму более 2 млн рублей.

Впоследствии выяснилось, что у «СЛЦ» нет собственных мощностей на выполнение работ, а выполнение обязательств по контракту было фактически возложено на сотрудников ИЛФ. При этом гендиректором «СЛЦ» являлся Сергей Багаев.

Преступная схема вскрылась в октябре 2021 года в ходе проверки. В результате в отношении Тайченачева было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий. В действиях Багаева правоохранители нашли признаки мошенничества: по версии следствия, он убедил начальство подписать договор, похитил 2 млн рублей и распорядился ими по своему усмотрению.

Напомним, ранее в Новосибирске под суд отдали экс-председателя СО РАН Александра Асеева, которого обвинили в мошенничестве с особняком за 45 миллионов рублей.

 

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Автор:
Павел Тиунов

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