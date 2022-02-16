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Новикомбанк ввел новый валютный вклад

Фото Новикомбанк ввел новый валютный вклад
Фото Новикомбанк ввел новый валютный вклад

Новикомбанк

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, предлагает своим клиентамсрочный вклад «Верный курс» с высокой процентной ставкой и выплатой дохода в конце срока. Новый финансовый продукт оформляется в долларах США и/или евро. Воспользоваться предложением можно до первого августа 2022 года.

Минимальная сумма вклада составляет 1 тыс. долларов США/евро. Ставкаавтоматически увеличивается при переходе суммы в новый размерный диапазон. Пополнение возможно в период до первого февраля 2023 года без ограничения сумм.Максимальная ставка для вклада в долларах составляет 1,3%, а в евро – 0,8% годовых. Выплата начисленных процентов производится в день окончания срока вклада. Срок размещения составляет 732 дня.

«Вклады в иностранной валюте – это способ получить доход не только за счет высокой процентной ставки, но и благодаря изменению валютного курса по отношению к рублю.Мы постоянно анализируем ситуацию на рынке вкладов, и предлагаем своим розничным клиентам наиболее выгодные и актуальные финансовые продукты», — прокомментировал заместитель Председателя Правления Новикомбанка Герман Белоус.

Благодаря выгодным условиям по основной линейке депозитов и срочным предложениям Новикомбанк отмечает регулярный приток средств вкладчиков. Так, в 2021 году прирост портфеля депозитов физлиц в Новикомбанке составил 27,2%. Наиболее востребованы среди клиентов банка вклады линейки «Капитал» с повышенной процентной ставкой и выплатой процентов в конце срока; вклады «Комфорт» на различные сроки с возможностью пополнения и расходования средств, а также высокодоходный вклад «Рантье» с привязкой процентной ставки к ключевой ставке Банка России и применением процентной надбавки до 0,5%.

Открывать и пополнять вклады в Новикомбанке можно без посещения офиса в мобильном приложении или интернет-банке.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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