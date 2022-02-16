Правительство обрадовало россиян дополнительными каникулами: длинные выходные в феврале и марте 2022 года

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Уже скоро россияне отметят День защитника Отечества и Международный женский день. Как граждане будут отдыхать в феврале и марте – выяснил Сиб.фм.

Всего в 2022 году будет 247 рабочих и 118 выходных дней. Длинные выходные предстоят в 2022 году пять раз.

В феврале 2022 года длинные выходные не предвидятся. 14 февраля выпало на понедельник, потому все в этот день будут работать. А 23 февраля пришлось на среду, но в честь Дня защитника Отечества россиян ждёт дополнительный выходной. Также за день до торжества, 22 февраля, будет установлен сокращённый рабочий день.

Следующие длинные выходные будут уже в марте, в честь Международного женского дня. Отдыхать россияне будут с 6 по 8 марта. Таким образом рабочая неделя будет сокращена до трёх дней, с 9 по 11 марта. Однако в субботу, 5 марта, придётся поработать, хоть и на час меньше обычного времени.

«В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней Правительство РФ постановляет перенести в 2022 году следующие выходные дни: с субботы, 1 января, на вторник, 3 мая, с воскресенья, 2 января, на вторник, 10 мая, с субботы, 5 марта, на понедельник, 7 марта», – уточняется в постановлении Правительства РФ.

Майские каникулы начнутся с длинных выходных с 30 апреля по 3 мая, вторые майские выходные будут ещё длиннее – с 7 по 10 мая. Выходные, 1 и 2 января, были перенесены на 3 и 10 мая соответственно. Следующие длинные выходные с 11 по 13 июня, а потом в ноябре – с 4 по 6-е.

Ранее Сиб.фм писал о том, чего следует опасаться в феврале 2022 года. Как оплатят нерабочий день в честь Дня защитника Отечества, а также какого числа начинается Великая блинная неделя и как правильно отмечать верующим.