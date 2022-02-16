Производство топлива в Омске выросло в 2021 году

Фото предоставлено компанией «Газпром нефть»

За год «Газпром нефть» увеличила нефтепереработку на своих НПЗ в Омске и Москве на 8,3%.

В 2021 году компания увеличила производство бензина на нефтеперерабатывающих заводах в Москве и Омске — на 5,3% — до 7,26 млн тонн. Выпуск высокотехнологичного бензина G-Drive вырос на 16,5% (до 92 тыс. тонн). Суммарный объем производства дизельного топлива увеличился на 7,9% по сравнению с 2020 годом — до 9,69 млн тонн. При этом выпуск зимнего дизельного топлива, включая арктические сорта, вырос на 19,7% (до 2,17 млн тонн). Рост в производстве светлых нефтепродуктов обеспечила программа развития НПЗ «Газпром нефти».

По итогам прошлого года, увеличился и объем производства авиационного керосина — на 39,6% (до 2,55 млн тонн), а также дорожного и строительного битума — на 15,7% (до 2,15 млн тонн). Омский и Московский нефтеперерабатывающие заводы компании совокупно переработали 32,24 млн тонн нефтяного сырья — на 8,3% больше, чем годом ранее.

В 2021 году Омским НПЗ произведено 35,3 тыс. тонн топлива JET A-1 для международных авиарейсов. Московским НПЗ было запущено производство экологичного судового топлива с содержанием серы ниже 0,5%. Его на обоих НПЗ делают по собственной рецептуре компании. Топливо строго соответствует требованиям Международной конвенции MARPOL-2020.

Как рассказал заместитель председателя правления «Газпром нефти» Анатолий Чернер, компания продолжает инвестировать в развитие своих нефтеперерабатывающих активов. «На Омском НПЗ готовится пуск комплекса глубокой переработки нефти», — подчеркнул он. Проекты позволят компании повысить эффективность производства и увеличить выпуск востребованных рынком нефтепродуктов.