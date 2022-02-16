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Раскрыты суммы выплат спортсменам за медали на Олимпиаде-2022 в Пекине

Фото Раскрыты суммы выплат спортсменам за медали на Олимпиаде-2022 в Пекине
Фото Раскрыты суммы выплат спортсменам за медали на Олимпиаде-2022 в Пекине

Фото с официального сайта ОКР, pixabay.com

Спортсмены, одержавшие победу на Олимпиаде-2022 в Пекине, могут рассчитывать не только на славу, но также и на денежное вознаграждение.

Стало известно, что призовые выплаты спортсменам в России за олимпийские медали, которые осуществляются из федерального бюджета, не изменились с далёкого 2012 года, но и сегодня многим они кажутся достаточно весомыми. Также победители получают и региональные выплаты. Кроме того, в качестве поощрений можно получить автомобили высокого класса от Фонда поддержки олимпийцев.

Фото Раскрыты суммы выплат спортсменам за медали на Олимпиаде-2022 в Пекине 2

Для спортсменов, которые получат золотую медаль на Олимпиаде-2022 в Пекине, предусмотрена выплата в размере 4 миллионов рублей. За серебро – 2,5 миллиона рублей, а за бронзу – 1,7 миллиона рублей.

Такой информацией поделился министр спорта страны Олег Матыцин. Стоит учесть, что такие суммы положены за каждую медаль, взятую спортсменом. Ещё один нюанс – данные премии не облагаются налогами.

Фото Раскрыты суммы выплат спортсменам за медали на Олимпиаде-2022 в Пекине 3

В субъектах РФ также есть свои региональные выплаты местным спортсменам за победы на Олимпиаде, однако они могут разниться. Например, правительство Новосибирской области выплатило по 2 миллиона рублей не только спортсменам, но и их тренерам за 1-е место на летней Олимпиаде-2020 в Токио, а также по 1,5 миллиона рублей за 2-е место и по миллиону рублей за 3-е место.

Фото Раскрыты суммы выплат спортсменам за медали на Олимпиаде-2022 в Пекине 4

Также спортсмены из Новосибирска, которые получат золото, смогут претендовать на ежемесячное пособие по 30 000 рублей в течение года и на субсидию на жильё (2,2 млн рублей за 1-е место, 1,9 млн рублей за 2-е и 1,7 млн рублей за 3-е).

Фото Раскрыты суммы выплат спортсменам за медали на Олимпиаде-2022 в Пекине 5

А негосударственный Фонд поддержки олимпийцев России в свою очередь одаривает спортсменов за победы престижными иномарками. Например, в 2020 году чемпионы Олимпиады в Токио получили следующие автомобили:

  • золото – BMW X5;
  • серебро и бронза – BMW Х3.

Ранее Сиб.фм писал о том, что Камила Валиева заняла первое место в короткой программе Олимпиады в Пекине. Сколько ещё медалей может завоевать сборная России в Пекине, а также назван возможный соперник России в плей-офф 16 февраля.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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