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Сайт с проститутками потребовали заблокировать в посёлке под Новосибирском

Фото Сайт с проститутками потребовали заблокировать в посёлке под Новосибирском
Фото Сайт с проститутками потребовали заблокировать в посёлке под Новосибирском

Фото pixabay.com

Прокурор Коченёвского района потребовал заблокировать сайты, на которых размещены предложения интимного характера от местных жительниц.

В Коченёвский районный суд поступили административные иски от местного прокурора с требованием признать информацию на сайте с местными проститутками запрещённой к распространению на территории Российской Федерации.

Обращению в суд предшествовал мониторинг сотрудниками прокуратуры сети Интернет. Сотрудники надзорного органа выяснили, что на страницах некоторых сайтов размещена информация об оказании платных услуг интимного характера, «в том числе на территории посёлка Коченёво». В прокуратуре отметили, что вход на сайт не требует предварительной регистрации и пароля.

«Ознакомиться с содержанием указанных страниц и воспользоваться информацией может каждый пользователь информационно-коммуникационной сети Интернет», – сообщили в суде.

По словам заместителя председателя Коченёвского суда, рассмотрение исков прокуратуры назначено на февраль 2022 года. В настоящее время сайты с предложениями интимного характера от жительниц Коченёво до сих пор доступны пользователям.

Напомним, ранее Сиб.фм опубликовал исповедь бывшей проститутки – женщины, которая вышла замуж и родила ребёнка после секса с сотней мужчин.

 

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Автор:
Павел Тиунов

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