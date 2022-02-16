Станцию метро «Спортивная» в Новосибирске подключили к отоплению

В среду, 16 февраля, станцию метро «Спортивная» в Новосибирске подключили к теплу.

В Новосибирске строящуюся станцию метро «Спортивная» подключили к отоплению. Работы на объекте провели специалисты СГК совместно с представителями МУП «МЕТРО МиР» и ООО «СпецТрансСтрой».

На «Спортивной» ранее были смонтированы два инженерно-тепловых пункта, а также построен магистральный трубопровод длиной 93 метра. Специалисты установили на объекте необходимое оборудование с системой контроля температуры.

Подключение «Спортивной» к теплу завершилось 16 февраля.

«Сегодня долгожданное отопление станции запущено», – сообщил генеральный директор компании Сергей Арапов.

Ранее сообщалось, что победителем аукциона по строительству станции «Спортивная» стало ООО «СпецТрансСтрой», контракт уже заключён. На выполнение работ фирма получит 631,2 млн рублей, деньги будут выделены в 2022 году.

Напомним, 29 декабря на станции метро «Спортивная» в тестовом режиме запустили ещё два швейцарских эскалатора. Одним из первых их протестировал мэр Анатолий Локоть.