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общество

В Новосибирске число самозанятых выросло в 2,5 раза в 2021 году

Фото В Новосибирске число самозанятых выросло в 2,5 раза в 2021 году
Фото В Новосибирске число самозанятых выросло в 2,5 раза в 2021 году

Фото pixabay.com

Количество самозанятых в Новосибирске в 2021 году выросло в 2,5 раза, рассказал глава управления ФНС по Новосибирской области Алексей Легостаев.

Число индивидуальных предпринимателей в Новосибирске за 2021 год практически не изменилось: их как было 79 000 человек, так и осталось. При этом самозанятых стало значительно больше, сообщил руководитель управления ФНС по Новосибирской области Алексей Легостаев.

«Существенно — в 2,5 раза — выросло количество самозанятых. На начало 2022 года их было уже более 80 тысяч. При этом всего 4 тысячи из них являются индивидуальными предпринимателями, для остальных это, может быть, сегодня основной доходный источник», — отметил он.

Легостаев также рассказал, что налоговые поступления в городской бюджет за год выросли на 16 %. В общей сложности в казну поступило 873 млн рублей налогов. Собираемость стала выше. Почти 50 % поступлений обеспечили предприятия торговли и обрабатывающие производства, уточнил представитель УФНС.

Задолженность по налогам и страховым взносам в Новосибирской области в 2021 году существенно снизилась. Но вместе с тем за последние четыре года значительно выросло число банкротов, подытожил Легостаев.

Напомним, что в 2020 году самозанятых в Новосибирской области прибавилось более 33 тысяч человек. Их доходы составили 4,5 млрд рублей, а налогов было начислено 80 млн рублей.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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