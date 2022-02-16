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общество

В Новосибирске мужчины подрались за просроченные продукты у мусорных баков

Фото В Новосибирске мужчины подрались за просроченные продукты у мусорных баков
Фото В Новосибирске мужчины подрались за просроченные продукты у мусорных баков

Фото из Telegram-канала «АСТ Black»

В Кировском районе Новосибирска мужчины подрались за испорченные продукты.

Накануне несколько мужчин подрались за просроченные продукты рядом с мусорными баками в Кировском районе Новосибирска. Об этом очевидцы рассказали в Telegram-канале «АСТ Black».

Одна из местных жительниц рассказала, что рядом с домом по адресу Вертковская, 35 постоянно происходят драки и скандалы из-за испорченной еды.

– С обратной стороны дома № 35 в контейнеры часто свозят продукты с истёкшим сроком годности. Приходится просыпаться под крики и звуки драк, которые разворачиваются из-за продуктов, – рассказала автор поста.

По словам местных жителей, просроченные продукты вывозят по указанному адресу 3-4 раза в неделю. На опубликованных кадрах видно, как несколько мужчин взяли из машины коробки с просрочкой и начали их перебирать. Поблизости также бегают собаки, которые тоже хотят полакомиться продуктами. Мужчины тем временем сортируют продукты по сумкам и затем расходятся.

Известно, что подобная ситуация наблюдается уже более года. Ранее «Вести Новосибирск» сообщали, что люди приходили сюда и летом, и в морозную зиму. Местная жительница рассказывала, что сама раньше работала в магазине поблизости, однако там продавцов заставляли вскрывать просроченные товары, засыпать хлоркой и затем выбрасывать. Теперь мусорку перенесли на Вертковскую, нуждающиеся люди организовали свою «мафию» и не подпускают незнакомцев.

Напомним, ранее в Новосибирске произошла битва за просроченные продукты из мусорки у «Ленты». Тогда пользователей соцсетей шокировало видео с места инцидента. Люди явно готовились – взяли с собой стулья, чтобы было удобнее забираться на мусорку. Среди них были пожилые, молодые люди и даже дети.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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