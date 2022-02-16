Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Гибель10-летнего мальчика
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Гибель10-летнего мальчика
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

проиcшествия

В Новосибирске осудили фальшивомонетчиков с собственной лабораторией

Фото В Новосибирске осудили фальшивомонетчиков с собственной лабораторией
Фото В Новосибирске осудили фальшивомонетчиков с собственной лабораторией

Фото Сиб.фм

Двух жителей Новосибирска, замешанных в изготовлении фальшивых купюр, отправили в колонию, один – отделался условным сроком.

Центральный районный суд вынес приговор по делу фальшивомонетчиков в Новосибирске, которые изготавливали поддельные купюры и сбывали их на территории области и Алтайского края.

По данным регионального управления ФСБ, подозреваемые (двое мужчин и одна женщина) были задержаны в сентябре 2019 года. Следователи выяснили, что новосибирцы организовали подпольное производство фальшивых купюр номиналом 5 тысяч и 2 тысячи рублей.

«В одной из квартир фальшивомонетчиков обнаружены и изъяты поддельные купюры на общую сумму 55 тысяч рублей, а также оборудование, заготовки поддельных денег и расходные материалы, используемые для их производства», – сообщили контрразведчики.

Правоохранители заметили, что изготовители фальшивых купюр сами занимались сбытом подделок – рассчитывались ими в розничных магазинах.

Суд, рассмотрев дело фальшивомонетчиков, приговорил одного обвиняемого к 3 годам и 1 месяцу заключения в колонии общего режима, обвиняемую – к 2 с половиной годам колонии. Ещё один фигурант отделался условным сроком в полтора года.

Напомним, в марте 2021 года в Новосибирске была задержана местная жительница, которая подделала 27 тысяч рублей с помощью лака для ногтей.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Павел Тиунов

0

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

20462
«Он просто открыл дверь и залез в трусы»: реальные истории девушек из Новосибирска, которые не сообщили о насилии в полицию
19201
Сколько медалей у России на Олимпиаде-2022: медальный зачёт на 12 февраля
16699
Россияне получат по 8500 рублей от соцзащиты 14 февраля 2022 года
10042
Внедорожник перевернулся в результате ДТП в Новосибирске
9785
В Новосибирск на следующей неделе придёт потепление до -3 градусов и снегопады
6664
В День всех влюблённых отель AZIMUT зажёг огромное сердце из окон на фасаде здания
6336
Медальный зачёт на 13 февраля: сколько наград у России на Олимпиаде-2022