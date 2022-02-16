В Новосибирске осудили фальшивомонетчиков с собственной лабораторией

Фото Сиб.фм

Двух жителей Новосибирска, замешанных в изготовлении фальшивых купюр, отправили в колонию, один – отделался условным сроком.

Центральный районный суд вынес приговор по делу фальшивомонетчиков в Новосибирске, которые изготавливали поддельные купюры и сбывали их на территории области и Алтайского края.

По данным регионального управления ФСБ, подозреваемые (двое мужчин и одна женщина) были задержаны в сентябре 2019 года. Следователи выяснили, что новосибирцы организовали подпольное производство фальшивых купюр номиналом 5 тысяч и 2 тысячи рублей.

«В одной из квартир фальшивомонетчиков обнаружены и изъяты поддельные купюры на общую сумму 55 тысяч рублей, а также оборудование, заготовки поддельных денег и расходные материалы, используемые для их производства», – сообщили контрразведчики.

Правоохранители заметили, что изготовители фальшивых купюр сами занимались сбытом подделок – рассчитывались ими в розничных магазинах.

Суд, рассмотрев дело фальшивомонетчиков, приговорил одного обвиняемого к 3 годам и 1 месяцу заключения в колонии общего режима, обвиняемую – к 2 с половиной годам колонии. Ещё один фигурант отделался условным сроком в полтора года.

Напомним, в марте 2021 года в Новосибирске была задержана местная жительница, которая подделала 27 тысяч рублей с помощью лака для ногтей.