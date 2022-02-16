В Новосибирске здание «Сибмоста» снова выставили на торги за 264 миллиона рублей

Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске назначены повторные торги по продаже здания «Сибмоста» в центре города.

Здание «Сибмоста» в Новосибирске не смогли продать за 294 миллиона рублей. На повторных торгах цена здания снизилась на 30 миллионов рублей.

В Новосибирске назначены очередные торги по продаже офисного здания обанкротившейся мотостроительной компании «Сибмост», расположенного в центре города. Начальная цена здания на первых торгах составляла 294 млн рублей, однако продать строение не получилось.

О повторных торгах объявлено 15 февраля. Принимать заявки будут до 18 марта, аукцион пройдет 23 марта 2022 года. Сейчас здание и земельный участок, на котором оно расположено, продают за 264,6 млн рублей.

В лот входит 10-этажное здание на проспекте Димитрова на площади в почти 5 тысяч квадратных метров и земельный участок площадью в 1,3 тысячи квадратных метров, передает BFM-Новосибирск.

Ранее Сиб.фм писал, что под Новосибирском на торги выставили военный городок за 176 миллионов рублей.