В России начались исследования второй назальной вакцины от COVID-19

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Клинические исследования назальной вакцины от коронавируса компании «Генериум» стартовали в Москве, сообщается на сайте мэра столицы.

На базе шести поликлиник Москвы начались клинические исследования второй российской назальной вакцины от COVID-19, созданной компанией «Генериум». Информация об этом 16 февраля появилась на сайте мэра столицы.

Участие в испытаниях препарата примут 660 человек, которых разделят на две группы, пишет sova.info. В первый и 21-й день каждому введут вакцину внутримышечно и впрыснут в нос.

Разница в том, что представители одной группы получат в виде спрея реальную вакцину, а в виде инъекции плацебо, а представители другой — плацебо и «Спутник V» соответственно. Под наблюдением врачей добровольцы будут находиться 365 дней.